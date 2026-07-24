Gewitter am Wochenende: Wann und wo es in Österreich kracht

Während es am Freitag, 24. Juli, noch ruhig ist, wird Österreich auch verbreitet sonnig und ruhig ins Wochenende starten. Doch schon bald ziehen im Westen Gewitter auf, die spätestens am Sonntag das ganze Land erfassen können.

Der Samstag startet laut der Meteorologen der GeoSphere Austria noch sonnig mit dünnen Schleierwolken, die den Himmel zieren. Vor allem im Westen und Südwesten werden dann aber schon im Laufe des Nachmittags „ein paar Quellwolken“ aufziehen, nachfolgend werden vor allem in Vorarlberg örtlich erste Gewitter erwartet. Diese können lokal auch kräftig ausfallen, heißt es seitens der Österreichische Unwetterzentrale, die erklärt, dass sich de Schauer und Gewitter in der Nacht auf Sonntag dann allmählich ostwärts ausbreiten und dabei „immer mehr in gewittrig durchsetzten Regen“ übergehen würden.

Kräftige Schauer und Gewitter möglich: So wird der Sonntag in Österreich

Die Störungszone überquert dann eben am Sonntag das gesamte Land von West nach Ost, wobei laut GeoSphere Austria teils kräftige Schauer möglich sind. „Dazu können Gewitter in die Schauer eingelagert sein“, so die Experten, die auch wissen, dass zwischendurch immer wieder mal die Sonne durch die Wolken durchlachen kann. Laut der Meteorologen der österreichischen Unwetterzentrale sind örtlich auch am Sonntag wieder heftige Gewitter möglich: „Das Potential ist vor allem am Alpenostrand erhöht.“ Am längsten trocken dürfte es dahingegen im östlichen Flachland bleiben, im Westen lockert es dann gegen Nachmittag wieder auf.

Woche startet mit Sonne, Regenschauern und eingelagerten Gewittern

Und die Woche startet, wie sie geendet hat: mit Wolken und sonnigen Phasen, die einander rasch abwechseln. Dazu gehen auch einige Regenschauer nieder, wo neuerlich Gewitter eingelagert sein könnten. Die meisten Schauer werden entlang der Alpennordseite erwartet, im Osten und Süden wird zeitweise die Sonne scheinen. Gegen Abend wird die Regenneigung dann allgemein seltener und weniger, wissen die Meteorologen beider Dienste unisono.