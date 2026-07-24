„Vor allem in…“: Wo am Samstag Gewitter am wahrscheinlichsten sind

Größtenteils sonnig und freundlich gestaltet sich der Samstag, 25. Juli 2026, in Österreich. Doch am Nachmittag ziehen im Westen und Südwesten des Landes Quellwolken auf - und "machen" das Wetter stellenweise etwas ungemütlicher.

Das Wetter wird am Samstag, 25. Juli 2026, in Österreich anfangs noch kaum etwas zu wünschen übrig lassen. „Meist scheint den ganzen Tag die Sonne, nur dünne Schleierwolken zieren den Himmel“, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria. Und das bei sommerlichen 25 bis 31 Grad Höchsttemperaturen.

Gewitter und Schauer ziehen am Sonntag Richtung Osten

Doch im Laufe des Nachmittags und vor allem im Westen und Südwesten ziehen dann ein paar Quellwolken auf, nachfolgend gibt es örtlich auch Gewitter. Und das „vor allem in Vorarlberg“, wie die Experten wissen. In den übrigen Regionen dürfte der erste Tag des Wochenendes allerdings noch ruhig werden. Das dürfte sich aber spätestens am Sonntag ändern. Alles dazu hier: Gewitter am Wochenende: Wann und wo es in Österreich kracht.