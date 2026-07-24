Noroviren-Verdacht: Lidl-Produktrückruf wird ausgeweitet

Wegen einer möglichen Belastung mit Noroviren wird die „Freshona Bio Beerenmischung erntefrisch tiefgefroren, 300g“ zurückgerufen. Offenbar könnten nun sogar noch mehr Chargen betroffen sein, als zunächst angenommen.

Eine dringende Warnung erging Mitte Juli an Österreichs Lidl-Kunden – 5 Minuten berichtete. Der Hersteller Jütro Tiefkühlkost GmbH & Co. KG rief die „Freshona Bio Beerenmischung erntefrisch tiefgefroren, 300 Gramm“ zurück. Der Grund: Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass in dem betroffenen Produkt Noroviren* enthalten sind. Nun könnten sogar mehr Chargen betroffen sein, als zunächst angenommen. Am Freitag wurde der Produktrückruf nämlich erweitert.

Folgende Beerenmischung könnten Noroviren enthalten Produkt: „Freshona Bio Beerenmischung erntefrisch tiefgefroren, 300g“

Hersteller: Jütro Tiefkühlkost GmbH & Co. KG

Mindesthaltbarkeitsdaten: 22.02.2028, 23.02.2028, 02.03.2028, 14.04.2026, 17.04.2028 und 18.04.2028

Chargen: L220226P3, L220226G3, L220226Z3, L220226D3, L230226D3, L030326Z3, L030326H3, L030326W3, L150426P3, L180426H3, L180426L3, L190426L3, L190426N3

Andere Produkte der Marke Freshona sowie weitere Erzeugnisse des Herstellers sind nicht betroffen.

©Lidl Nach Angaben des Herstellers kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Noroviren in einzelnen Packungen befinden.

Kaufpreis wird erstattet

Das betroffene Produkt wurde bei Lidl Österreich verkauft und kann dementsprechend auch in allen Filialen zurückgegeben werden. „Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons“, heißt es vonseiten des Lebensmittelhändlers. Bei Fragen zum Thema steht der Lidl-Kundenservice unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800/500 810 von Montag bis Freitag zwischen 7.30 und 18 Uhr zur Verfügung.