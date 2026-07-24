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Bild auf 5min.at zeigt eine Lidl-Filiale von außen.
Das betroffene Produkt - die „Freshona Bio Beerenmischung erntefrisch tiefgefroren, 300g“ -wurde auch bei Lidl Österreich verkauft.
Österreich
24/07/2026
Nicht verzehren

Noroviren-Verdacht: Lidl-Produktrückruf wird ausgeweitet

Wegen einer möglichen Belastung mit Noroviren wird die „Freshona Bio Beerenmischung erntefrisch tiefgefroren, 300g“ zurückgerufen. Offenbar könnten nun sogar noch mehr Chargen betroffen sein, als zunächst angenommen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(134 Wörter)
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Eine dringende Warnung erging Mitte Juli an Österreichs Lidl-Kunden – 5 Minuten berichtete. Der Hersteller Jütro Tiefkühlkost GmbH & Co. KG rief die „Freshona Bio Beerenmischung erntefrisch tiefgefroren, 300 Gramm“ zurück. Der Grund: Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass in dem betroffenen Produkt Noroviren* enthalten sind. Nun könnten sogar mehr Chargen betroffen sein, als zunächst angenommen. Am Freitag wurde der Produktrückruf nämlich erweitert.

Folgende Beerenmischung könnten Noroviren enthalten

  • Produkt: „Freshona Bio Beerenmischung erntefrisch tiefgefroren, 300g“
  • Hersteller: Jütro Tiefkühlkost GmbH & Co. KG
  • Mindesthaltbarkeitsdaten: 22.02.2028, 23.02.2028, 02.03.2028, 14.04.2026, 17.04.2028 und 18.04.2028
  • Chargen: L220226P3, L220226G3, L220226Z3, L220226D3, L230226D3, L030326Z3, L030326H3, L030326W3, L150426P3, L180426H3, L180426L3, L190426L3, L190426N3
  • Andere Produkte der Marke Freshona sowie weitere Erzeugnisse des Herstellers sind nicht betroffen.
Auf dem Foto von www.5min.at sieht man eine Beerenmischung, die rückgerufen wird.
©Lidl
Nach Angaben des Herstellers kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Noroviren in einzelnen Packungen befinden.

Kaufpreis wird erstattet

Das betroffene Produkt wurde bei Lidl Österreich verkauft und kann dementsprechend auch in allen Filialen zurückgegeben werden. „Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons“, heißt es vonseiten des Lebensmittelhändlers. Bei Fragen zum Thema steht der Lidl-Kundenservice unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800/500 810 von Montag bis Freitag zwischen 7.30 und 18 Uhr zur Verfügung.

Was sind Noroviren?

Noroviren verursachen bei Menschen aller Altersgruppen akut beginnende Brechdurchfälle, die zu einem erheblichen Flüssigkeitsverlust führen können. Bei Säuglingen, Kleinkindern, Schwangeren sowie alten und kranken Menschen können die Erkrankungen auch schwer verlaufen. Aufgrund der möglichen Gesundheitsgefahr sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten und das Produkt nicht konsumieren.

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