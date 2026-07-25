Österreichische Polizei beim Formel-1-Grand-Prix in Ungarn im Einsatz

Auch in diesem Jahr unterstützt die österreichische Polizei die ungarischen Sicherheitsbehörden beim Formel-1-Grand-Prix am Hungaroring. Vom 24. bis 26. Juli 2026 stehen sechs österreichische Polizeibedienstete, darunter vier Motorradpolizisten, gemeinsam mit ungarischen Polizistinnen und Polizisten im Einsatz. Die Anreise erfolgte am 23. Juli, die Rückkehr nach Österreich ist für 27. Juli vorgesehen.

Österreichische Polizei unterstützt beim Formel-1-Grand-Prix in Ungarn

Der Einsatz ist Teil der langjährigen und bewährten Sicherheitskooperation zwischen Österreich und Ungarn bei internationalen Großveranstaltungen. Ziel ist, die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher zu gewährleisten sowie den grenzüberschreitenden Informations- und Erfahrungsaustausch zwischen den Polizeibehörden weiter zu stärken.

Karner: „Ein entscheidender Faktor für die Sicherheit in unserem Land“

Die österreichischen Motorradpolizisten unterstützen die ungarischen Motorradstreifen bei ihren Einsätzen rund um die Rennstrecke und auf den Anfahrtswegen. Die übrigen Polizeibediensteten versehen gemeinsam mit ungarischen Kräften Streifendienst auf den Campingplätzen rund um den Hungaroring sowie auf den Tribünen des Veranstaltungsgeländes. Zu ihren Aufgaben zählen insbesondere die Kontaktpflege mit internationalen Besucherinnen und Besuchern sowie kriminalpräventive Maßnahmen „Die länderübergreifende Zusammenarbeit mit der ungarischen Polizei auf unterschiedlichen Ebenen ist ein entscheidender Faktor für die Sicherheit in unserem Land“, sagte Innenminister Gerhard Karner nach dem Treffen mit dem ungarischen Innenminister am vergangenen Donnerstag.