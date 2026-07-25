Wasserknappheit trifft Norditalien: Auch beliebte Urlaubsregionen betroffen

Ausbleibende Niederschläge und Hitze stürzen die Lombardei in eine Wasserkrise. Ein Notabkommen soll Äcker retten. Kritiker halten die Hilfen für zu gering.

Unter dem drastischen Wassermangel leidet der Comer See jedoch auch selbst in erheblichem Maße.

Unter dem drastischen Wassermangel leidet der Comer See jedoch auch selbst in erheblichem Maße.

Eine anhaltende Dürreperiode sowie hohe Temperaturen setzen der italienischen Lombardei schwer zu und führen aktuell zu einer Wasserkrise. Wie RaiNews berichtet, machen die austrocknenden Äcker und sinkenden Pegelstände, unter denen auch der Gardasee leidet, nun außergewöhnliche Schritte erforderlich: Um die von der Trockenheit bedrohten Felder der Landwirtschaft zu retten, soll das Wasser des Comer Sees genutzt und über den Fluss Adda zu den landwirtschaftlichen Flächen geleitet werden.

Auch Urlauber möglicherweise betroffen

Zur Bewältigung der Notlage verständigte sich die lombardische Regionalregierung Anfang Juli 2026 mit den Betreibern der alpinen Stauseen auf eine vorübergehende Vereinbarung. Den Berichten von LeccoToday und Giornale di Lecco zufolge sagten die Energieunternehmen Enel, A2A und Edison zu, über einen Zeitraum von 15 Tagen täglich vier Millionen Kubikmeter Wasser aus ihren Speicherbecken in den Comer See einzuspeisen.

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4 Millionen Kubikmeter Wasser pro Tag

Unter dem drastischen Wassermangel leide der Comer See jedoch auch selbst in erheblichem Maße. Nach Angaben von EspansioneTv sank der Pegelstand Ende Juli um rund 90 Zentimeter innerhalb nur eines Monats und fiel schließlich auf mehr als 20 Zentimeter unter den hydrometrischen Nullpunkt. Scharfe Kritik an der getroffenen Regelung übt der Geologe und Umweltaktivist Gianni Del Pero, einstiger WWF-Präsident der Lombardei, worüber ComoZero berichtet. Er rechnet vor, dass in den Stauseen innerhalb von zwei Monaten über 130 Millionen Kubikmeter Wasser angestaut wurden. In einem Bericht der „Fankfurter Rundschau“ bringt er sein Unverständnis zum Ausdruck: „Trotz der schweren Wasserkrise in der Lombardei ‚genehmigen‘ die Betreiberinnen und Betreiber der alpinen Stauseen gerade einmal 4 Millionen Kubikmeter Wasser pro Tag für 15 Tage.“

Aktuell eine „mittlere Wasserknappheit“

Behördenseitig wird versucht, der Entwicklung durch administrative Maßnahmen und verschärfte Überprüfungen entgegenzuwirken. Die Region hat einen Runden Tisch eingerichtet, der regelmäßig tagt. Derweil stuft das Osservatorio permanente des Po-Distrikts die gegenwärtige Situation als „mittlere Wasserknappheit“ ein.