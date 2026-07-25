Punkt 15 Uhr: Warum in ganz Österreich bald Kirchenglocken läuten

Hunger zählt weiterhin zu den größten humanitären Herausforderungen unserer Zeit. Millionen Menschen leiden unter Hunger, obwohl dieser längst überwunden werden könnte. „Es ist eine Tragödie, dass Menschen weiterhin verhungern. Sowohl die Ressourcen als auch das Wissen für die Beendigung des Hungers sind vorhanden – wir können helfen“, sagt Caritas Österreich-Präsidentin Nora Tödtling-Musenbichler. Sie kündigt ein österreichweites Glockenläuten am Freitag, 31. Juli um 15 Uhr an: „Ein hörbares Zeichen unserer gemeinsamen Verantwortung.“ Weltweit leiden 645 Millionen Menschen an Hunger (FAO-Bericht 2026). Das sind fast acht Prozent der Weltbevölkerung. Gleichzeitig verschärft die Klimakrise die Situation dramatisch: 3,3 bis 3,6 Milliarden Menschen leben bereits in Regionen, die stark von ihren Folgen betroffen sind. „Mit dem Glockenläuten wollen wir auf diesen Skandal aufmerksam machen. Wir dürfen die Millionen Menschen, die unmittelbar von Hunger betroffen sind, nicht vergessen. Es ist eine Frage des Wollens und der damit verbundenen politischen Entscheidungen, den weltweiten Hunger zu beenden“, betont Tödtling-Musenbichler.

Millionen Menschen weltweit hungern

Der weltweite Hunger ging 2025 das dritte Jahr in Folge zurück. Das zeigt, dass Fortschritte möglich sind. Doch die Verbesserungen sind nach wie vor fragil und ungleich verteilt. Während der Hunger weltweit abnimmt, nimmt er in Afrika weiter zu. Fast 60 Prozent der Bevölkerung sind dort von Ernährungsunsicherheit betroffen – doppelt so viele wie im weltweiten Durchschnitt. Dürren, Überschwemmungen und zunehmend unberechenbare Wetterbedingungen vernichten Ernten und bedrohen die Lebensgrundlagen von Millionen Menschen. „In unseren Projektländern erleben wir täglich, wie unvorhersehbar das Klima geworden ist und welche Folgen das für Menschen hat, deren Lebensgrundlagen unmittelbar von Landwirtschaft und natürlichen Ressourcen abhängen. Es fehlt an Nahrung und Wasser, an Gesundheitsversorgung und vielem mehr. Genau hier setzt die Caritas an: Wir unterstützen beim Aufbau nachhaltiger Lebensgrundlagen und stärken die Widerstandsfähigkeit der Menschen gegenüber den Folgen der Klimakrise“, so Tödtling-Musenbichler.

Gemeinsam Verantwortung übernehmen

Für die Caritas ist klar: Hunger und Klimakrise lassen sich nur gemeinsam bekämpfen. „Reiche Industrieländer verursachen durch ihre Treibhausgasemissionen maßgeblich den Klimawandel. Gleichzeitig leiden jene Menschen am stärksten unter seinen Folgen, die am wenigsten dazu beigetragen haben. Deshalb liegt es auch an uns, unseren Beitrag zu einer klimaneutralen Wirtschaft und gerechteren Gesellschaft zu leisten“, betont Tödtling-Musenbichler. Das Glockenläuten am 31. Juli soll ein hörbares Zeichen für mehr globale Solidarität setzen und zum gemeinsamen Engagement gegen Hunger und Klimakrise aufrufen: „Wir müssen jetzt handeln. Wir dürfen Millionen Menschen nicht ihrem Hunger überlassen und dabei zusehen, wie immer mehr Lebensgrundlagen zerstört werden! Helfen Sie uns zu helfen!“, appelliert Tödtling-Musenbichler.