Lotto-Jackpot: So viel Geld wartet am Sonntag auf dich

Am Sonntag wartet bei Lotto „6 aus 45“ der erste Millionengewinn der neuen Ziehungswoche: Weil am Freitag niemand die „sechs Richtigen“ getippt hat, wächst der Jackpot auf rund 1,3 Millionen Euro an.

Damit geht es am Sonntag nun um einen Jackpot für die Spielteilnehmer bei Lotto “6 aus 45” – im Topf für den oder die Sechser liegen nun 1,3 Millionen Euro.

Damit geht es am Sonntag nun um einen Jackpot für die Spielteilnehmer bei Lotto “6 aus 45” – im Topf für den oder die Sechser liegen nun 1,3 Millionen Euro.

Diesen Freitag gab es bei Lotto keinen Tipp mit den “sechs Richtigen”, weder händisch auf einem Lotto Normalschein getippt noch via Computer dank Quicktipp. Damit geht es am Sonntag nun um einen Jackpot für die Spielteilnehmer bei Lotto “6 aus 45” – im Topf für den oder die Sechser liegen nun 1,3 Millionen Euro. Auch beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es dieses Mal keinen Gewinn, damit kommt am Sonntag auch hier ein Jackpot zur Ausspielung, der um mehr als 69.000 Euro angewachsen ist. Bei der Bonus-Ziehung am Freitag wurde auch wieder unter allen heute mitspielenden Tipps ein Bonus in der Höhe von 30.000 Euro extra verlost, der dieses Mal in Tirol gewonnen wurde.

LottoPlus: Gewinn auf Fünfer aufgeteilt

Bei LottoPlus gab es weder bei der ersten noch bei der zweiten Ziehung einen Sechser. Die Gewinnsummen wurden jeweils auf die Fünfer aufgeteilt, wobei es bei der ersten Ziehung 25 Gewinne zu je 4.700 Euro, und bei der zweiten Ziehung 49 Gewinne zu je 2.400 Euro gegeben hat. Für die beiden LottoPlus Sechser der nächsten Ziehung am Freitag warten jeweils rund 80.000 Euro.

Wiener und Kärntner freuen sich über Joker-Gewinn

Beim Joker gab es dieses Mal gleich zwei Wettscheine mit der richtigen Joker Zahl. Beide Gewinner dürfen sich hier über knapp 166.000 Euro freuen. Ein Gewinn geht nach Wien und der zweite, mit einem Quicktipp erzielte Joker-Gewinn, nach Kärnten. Die Ziehung am Sonntag moderiert Evelyn Vysher.