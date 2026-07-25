Lautes Hupsignal: KI-Warnsystem schützt Straßenarbeiter vor Rasern

Ein lautes Hupsignal bringt unaufmerksame Fahrer auf Kollisionskurs rechtzeitig wieder auf die Spur, während Arbeiter per Vibrationsalarm gewarnt werden. Wie am Donnerstag im Fahrtechnikzentrum Teesdorf demonstriert wurde, konnten dadurch allein im Juni zehn Unfälle verhindert werden.

Stufenweiser Alarm vor Zusammenstoß

Das Assistenzsystem des niederösterreichischen Entwicklers Eyyes nutzt eine nach hinten gerichtete Kamera und KI-gestützte Datenanalyse, um die Bahn herannahender Fahrzeuge zu berechnen. Steht ein Zusammenstoß bevor, schlägt das System stufenweise Alarm: Acht Sekunden vor dem errechneten Aufprall wird die abgelenkte Person am Steuer durch ein Hupsignal gewarnt, fünf Sekunden vorher erhalten die Einsatzkräfte vor Ort einen Vibrationsalarm. Das verschafft den Arbeitenden genug Zeit, um sich etwa mit einem Sprung über die Leitschiene in Sicherheit zu bringen. Entscheidend ist dabei eine möglichst geringe Fehlalarmquote. Laut Entwicklern sind Fehlalarme mittlerweile viel seltener als zu Beginn der Testphase.

Im Juni bereits 10 Unfälle verhindert

Bernhard Lautner, Straßensicherheitsexperte bei der Asfinag, betonte gegenüber der APA die Praxisreife des Systems. Das Arbeiten auf Straßen und Autobahnen bleibe trotz aller Schutzmaßnahmen gefährlich – jährlich kommt es zu rund 150 Unfällen in Baustellenbereichen, wovon mehrere zu Schwerverletzten oder gar Toten führen. Dass der KI-Assistent allein im Juni zehn Unfälle verhindern konnte, unterstreicht seinen Wert. Bei Anschaffungskosten im mittleren vierstelligen Bereich pro Gerät sei die Investition gemessen am Sicherheitsgewinn äußerst gering.

ÖAMTC zeigt sich zufrieden

Auch beim ÖAMTC zieht man eine positive Bilanz: Das System warne im Highspeed-Bereich zuverlässig und pünktlich. Nach den Erfolgen mit bisher 20 Testfahrzeugen wollen Asfinag und ÖAMTC die Flotte nun um jeweils 20 weitere Einheiten aufstocken. Laut Entwickler Eyyes ist die Technologie international bereits 250-mal im Einsatz.