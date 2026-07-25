„Da kommt mir der Graus!“ ORF-Wetterexperte Sigi Fink über nächste Hitzewelle

Die ersten acht Augussttage werden es laut Wetterprognosen "in sich haben". Darüber äußert sich nun der beliebte ORF-Wetterexperte Sigi Fink in einem Facebook-Posting.

Die Wetterkarten zeichnen ein extremes Bild für den Augustauftakt – und bringen selbst erfahrene Meteorologen ins Schwitzen. ORF-Wetterexperte Sigi Fink schlägt angesichts einer sich anbahnenden, womöglich beispiellosen Heißluftströmung aus Afrika scharf Alarm. Wer in den ersten acht Tagen des Monats auf Abkühlung hofft, wird enttäuscht: Die Berechnungen zeigen wieder Rekordtemperaturen von rund 40 Grad. „Wenn ich mir diese Lage anschaue, kommt mir schlicht der Graus“, kommentiert der Südtiroler die unbarmherzigen Prognosen.

Nächste Hitzewelle trifft besonders Wien

Vor allem der Wiener Raum muss sich auf deutlich steigende Temperaturen einstellen: In der zweiten Wochenhälfte zeigen die Modelle Werte, die selbst für den Hochsommer außergewöhnlich hoch ausfallen. In stark verdichteten Arealen verwandeln sich Straßen und Fassaden in Wärmespeicher, die eine nächtliche Abkühlung fast vollständig verhindern. Falls die aktuellen Berechnungen eintreffen, steuert die Region damit direkt auf die nächste lang anhaltende Hitzewelle zu.

Der 14-Tage-Trend!



Beispiel Wien:



Neuerliche rekordverdächtige Hitzewelle in Sicht!



Im Laufe der nächsten Woche wird es immer heißer & ab Mittwoch hat es oft deutlich über 30 Grad! Spitzen gegen 40 Grad sind aus heutiger Sicht ebenfalls möglich!



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Prognose noch nicht in Stein gemeißelt

Da es sich um eine mittelfristige Vorschau handelt, bleiben gewisse Unsicherheiten bis zum Stichtag bestehen. Die Tendenz ist jedoch auffallend homogen: Ein breiter Konsens verschiedener Wettermodelle deutet ab Mitte der Woche auf einen spürbaren Hitzeeinschlag hin. Auch konkurrierende Wetterdienste bestätigen diesen Trend und halten Werte weit jenseits der 35-Grad-Schwelle für sehr wahrscheinlich.