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/ ©Fotomontage: Canva & kk
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt die Meldung bei ChatGPT und einen Mann am Laptop.
Nutzer berichten: ChatGPT ist aktuell down. An der Behebung der Probleme werde derzeit gearbeitet, heißt es von "OpenAI".
Österreich
25/07/2026
Probleme

ChatGPT streikt: Etliche Nutzermeldungen zeigen Probleme

Wer gerade nicht in ChatGPT reinkommt, ist nicht allein: Die Seite kämpft aktuell mit Ausfällen. Das Team ist laut eigenen Angaben gerade dabei, den Dienst wieder online zu bringen.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(85 Wörter)
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Aktuell häufen sich die Nutgermeldungen über Probleme beim Zugriff auf den KI-Chatbot. Laut dem Informationsdienst „allestörungen.at“ sind mit Stand 11.30 allein in Österreich fast 300 Meldungen eingegangen. Derzeit wird an der Behebung des Problems gerarbeitet, heißt es von „OpenAI“.

Das Bild auf 5min.at zeigt eine Störungsmeldung von OpenAI.
©Allestörungen.at
Das Bild auf 5min.at zeigt eine Störungsmeldung bei OpenAI.
©OpenAI

Dauer der Ausfälle noch unklar

Wie lange die Beeinträchtigung anhalten wird, lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht genau beziffern. Auch bezüglich der Ursache laufen die Nachforschungen derzeit noch auf Hochtouren. Weitere Informationen folgen.

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Ja, regelmäßig. Kann nicht mehr ohne.
Ab und zu, wenn ich was brauche.
Hab’s ausprobiert, aber nutze es kaum.
Noch nie verwendet.
Was ist ChatGPT?
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.07.2026 um 11:39 Uhr aktualisiert
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