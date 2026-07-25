/ ©Fotomontage: Canva & kk
ChatGPT streikt: Etliche Nutzermeldungen zeigen Probleme
Wer gerade nicht in ChatGPT reinkommt, ist nicht allein: Die Seite kämpft aktuell mit Ausfällen. Das Team ist laut eigenen Angaben gerade dabei, den Dienst wieder online zu bringen.
Aktuell häufen sich die Nutgermeldungen über Probleme beim Zugriff auf den KI-Chatbot. Laut dem Informationsdienst „allestörungen.at“ sind mit Stand 11.30 allein in Österreich fast 300 Meldungen eingegangen. Derzeit wird an der Behebung des Problems gerarbeitet, heißt es von „OpenAI“.
Dauer der Ausfälle noch unklar
Wie lange die Beeinträchtigung anhalten wird, lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht genau beziffern. Auch bezüglich der Ursache laufen die Nachforschungen derzeit noch auf Hochtouren. Weitere Informationen folgen.
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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.07.2026 um 11:39 Uhr aktualisiert
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