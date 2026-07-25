Im Schneckentempo: Reisetag bringt Autofahrer in Österreich an ihre Grenzen

Der Reiseverkehr hat Österreich heute fest im Griff. Wie der ÖAMTC berichtet, erreichten die Staus auf den wichtigsten Transitrouten des Landes neue Höhepunkte. Wer sich heute auf den Weg in den Urlaub gemacht hat.

Besonders angespannt präsentierte sich die Lage Samstagvormittag im Westen des Landes. In Tirol kamen die Kolonnen auf der Fernpassstraße (B179) zwischen dem Inntal und dem Grenztunnel Füssen in beiden Richtungen immer wieder komplett zum Stillstand.

Besonders angespannt präsentierte sich die Lage Samstagvormittag im Westen des Landes. In Tirol kamen die Kolonnen auf der Fernpassstraße (B179) zwischen dem Inntal und dem Grenztunnel Füssen in beiden Richtungen immer wieder komplett zum Stillstand.

Am heutigen Samstag, den 25. Juli 2026, brauchen Autofahrer im ganzen Land viel Geduld. Besonders angespannt ist die Lage in laut ÖAMTC Tirol. Auf der Fernpassstrecke (B179) kamen die Fahrzeugkolonnen zwischen dem Inntal und dem Grenztunnel Füssen in beiden Richtungen immer wieder komplett zum Stillstand. Reisende mussten hier jeweils bis zu einer Stunde mehr Fahrzeit einplanen. Auch auf der Loferer Straße (B178) ging es zwischen Söll und Going in Richtung St. Johann nur im Schritttempo voran. Wer über die Grenze bei Kufstein nach Deutschland ausreisen wollte, stand ebenfalls bis zu 30 Minuten im Stau.

Staus auch in Salzburg, Kärnten und der Steiermark

In Salzburg bremste der Urlauberstrom den Verkehr auf der Tauern Autobahn (A10) aus. Insbesondere im Baustellenbereich zwischen Golling und Werfen in Richtung Villach kam es zu erheblichen Verzögerungen. Wer weiter Richtung Süden unterwegs war, brauchte ebenfalls starke Nerven. Vor dem Karawanken Tunnel auf der Karawanken Autobahn (A11) in Kärnten meldete der ÖAMTC Wartezeiten von bis zu einer Stunde. In der Steiermark staut es sich auf der Süd Autobahn (A2): Im Bereich der Großbaustelle zwischen Steinberg und dem Packsattel bildeten sich kilometerlange Kolonnen.

Wien: Sanierungsarbeiten auf der A23

Auch in der Bundeshauptstadt ging auf den Hauptschlagadern wenig. Sanierungsarbeiten auf der Wiener Südost Tangente (A23) führten im Bereich der Prater Hochstraße Richtung Kagran zu massiven Einschränkungen, da dort zeitweise nur zwei Fahrstreifen zur Verfügung standen. Die Folge: mehr als sechs Kilometer Rückstau und bis zu 45 Minuten zusätzliche Anfahrtszeit. Der ÖAMTC rät allen Reisenden, nach Möglichkeit auf verkehrsärmere Zeiten auszuweichen, ausreichend Trinkwasser im Fahrzeug mitzuführen und vor Fahrtantritt die aktuellen Verkehrsmeldungen zu prüfen.