Österreichweites Voting für Bierfans: Die beliebtesten Mikro-Brauereien

Österreich ist Bierland - und seine kreativen Mikrobrauereien erleben gerade einen wahren Boom. Grund genug für das Genussmagazin Falstaff, die besten Kleinbrauer des Landes zu feiern. Das österreichweite Voting läuft.

Als eines der traditionsreichsten Bierländer Europas besticht Österreich durch eine außergewöhnliche Braulandschaft. Wesentlich dabei sind die zahlreichen Mikrobrauereien des Landes. Das Bewusstsein für Nachhaltigkeit, Regionalität und Bier-Unikate hat einen wahren Boom ausgelöst. Jetzt stehen die Kleinbrauereien auch bei einem österreichweiten Voting im Fokus: Ab sofort können Bierfans wieder für ihre Lieblings-Mikrobrauerei abstimmen. Das Genussmagazin Falstaff hat die Abstimmung gestartet.

Nominierte Betriebe für Wien stehen fest

Nach der Nominierungsphase ist klar, welche beliebten Brauereien die Bundeshauptstadt vertreten. In’s Rennen für Wien gehen die Rodauner Biermanufaktur (23. Bezirk), die Endikus Braustube (22. Bezirk), das Leopoldauer Brauhandwerk (21. Bezirk), das Medl Bräu (14. Bezirk), sowie das Bräuhaus Ten.Fifty (10. Bezirk). Alle nominierten Betriebe aus allen Bundesländern und das österreichweite Voting findest du hier.

Wiener Kleinbrauereien im Überblick Rodauner Biermanufaktur

Endikus Braustube

Leopoldauer Brauhandwerk

Medl Bräu

Bräuhaus Ten.Fifty

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.07.2026 um 14:40 Uhr aktualisiert