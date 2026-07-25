Sonniger Start im Osten, Wolken und Schauer im Westen

Während sich von Vorarlberg bis ins westliche Niederösterreich von der Früh weg dichte Wolken mit ersten Regenschauern halten, startet der Osten und Süden noch mit recht sonnigen Abschnitten.

Über dem Berg-und Hügelland breiten sich im Laufe des Sonntags Schauer und Gewitter aus.

Über dem Berg-und Hügelland breiten sich im Laufe des Sonntags Schauer und Gewitter aus.

Das Wetter zeigt sich von seiner unbeständigen und teils schwülen Seite: Von Vorarlberg bis ins westliche Niederösterreich halten sich schon früh kompakte Wolkenfelder mit vereinzelten Schauern. Weiter östlich und südlich verläuft der Tagesauftakt hingegen noch recht freundlich und sonnig.

Über Berg-und Hügelland breiten sich Schauer und Gewitter aus

Im Laufe des Tages nimmt das Wetter jedoch deutlich an Fahrt auf. Über dem Berg- und Hügelland breiten sich Schauer und Gewitter aus, die örtlich kräftig ausfallen und Starkregen mit Unwetterpotenzial bringen können. Im Flachland bleibt die Gewitterneigung hingegen deutlich geringer und es kommt nur vereinzelt zu Entladungen.

Im Osten bis zu 32 Grad

Abseits der Unwetter weht meist nur ein schwacher Wind. Dazu erwarten uns Höchsttemperaturen zwischen 22 und 30 Grad – bei längeren Sonnenphasen im Osten steigen die Werte auf heiße 32 Grad. In 2000 Metern Höhe kühlt es auf etwa 13 Grad ab.