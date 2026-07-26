Messer, Schlagstöcke, Eisenketten: Rund 20 Personen bei Massenschlägerei

Mit Messern, Schlagstöcken und Eisenketten bewaffnet sollen rund 20 Personen in Innsbruck aufeinander losgegangen sein. Ein 23-Jähriger wurde dabei am Hals verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Am 25. Juli, gegen 23.20 Uhr, kam es im Bereich Salurner Straße bzw. Landhausplatz in Saggen/Innsbruck zu einer Schlägerei an welchem laut bisherigem Erkenntnisstand rund zwanzig Personen – teils mit Messern, Schlagstöcken und Eisenketten bewaffnet – teilgenommen haben sollen. Ein 23-Jähriger wurde durch einen noch unbekannten Täter mittels eines Metallgegenstands am Hals verletzt, konnte sich jedoch in ein in der Nähe befindliches Lokal retten, von wo aus ein unbeteiligter Zeuge die Rettungskräfte, sowie die Polizei verständigte. Die weiteren beteiligten Personen flüchteten.

23-Jähriger bei Massenschlägerei verletzt

Der 23-Jährige musste mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Universitätsklinik Innsbruck eingeliefert werden. Das Motiv der Tat ist derzeit unklar. Im Einsatz standen der Rettungsdienst, sowie mehrere Streifen der umliegenden Polizeidienststellen und eine Streife der Schnellen Interventionsgruppe SIG. Die Ermittlungen der Polizei zum Sachverhalt sind laufend.