Skip to content
Region auswählen:
/ ©Chalabala-stock.adobe.com
Symbolfoto
Symbolfoto von 5min.at: Polizeiauto bei Nacht mit Blaulicht.
Im Einsatz standen der Rettungsdienst, sowie mehrere Streifen der umliegenden Polizeidienststellen und eine Streife der Schnellen Interventionsgruppe SIG.
Innsbruck
26/07/2026
Ein Verletzter

Messer, Schlagstöcke, Eisenketten: Rund 20 Personen bei Massenschlägerei

Mit Messern, Schlagstöcken und Eisenketten bewaffnet sollen rund 20 Personen in Innsbruck aufeinander losgegangen sein. Ein 23-Jähriger wurde dabei am Hals verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(151 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Am 25. Juli, gegen 23.20 Uhr, kam es im Bereich Salurner Straße bzw. Landhausplatz in Saggen/Innsbruck zu einer Schlägerei an welchem laut bisherigem Erkenntnisstand rund zwanzig Personen – teils mit Messern, Schlagstöcken und Eisenketten bewaffnet – teilgenommen haben sollen. Ein 23-Jähriger wurde durch einen noch unbekannten Täter mittels eines Metallgegenstands am Hals verletzt, konnte sich jedoch in ein in der Nähe befindliches Lokal retten, von wo aus ein unbeteiligter Zeuge die Rettungskräfte, sowie die Polizei verständigte. Die weiteren beteiligten Personen flüchteten.

23-Jähriger bei Massenschlägerei verletzt

Der 23-Jährige musste mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Universitätsklinik Innsbruck eingeliefert werden. Das Motiv der Tat ist derzeit unklar. Im Einsatz standen der Rettungsdienst, sowie mehrere Streifen der umliegenden Polizeidienststellen und eine Streife der Schnellen Interventionsgruppe SIG. Die Ermittlungen der Polizei zum Sachverhalt sind laufend.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at