Unwettergefahr in Österreich: Hier drohen Starkregen und Überflutungen

Unbeständig und lokal kräftig: Eine Kaltfront zieht heute über Österreich und sorgt besonders im Bergland für schwere Schauer und Gewitter.

Das Wetter zeigt sich heute von seiner unbeständigen und teils schwülen Seite. Im Laufe des Tages nimmt das Wetter jedoch deutlich an Fahrt auf. Über dem Berg- und Hügelland breiten sich Schauer und Gewitter aus, die örtlich kräftig ausfallen und Starkregen mit Unwetterpotenzial bringen können – wir haben berichtet.

Kaltfront bringt Unwetterpotenzial nach Österreich

Auch Skywarn Austria berichtet von erhöhter Unwetterwahrscheinlichkeit: „Eine Kaltfront bzw. Okklusion zieht von Nordwesten nach Südosten über Österreich und sorgt im Tagesverlauf für eine zunehmende Schauer- und Gewittertätigkeit.“ bereits in den frühen Morgenstunden sollen dadurch im Westen und Norden erste Regenschauer auftreten. Diese ziehen im Tagesverlauf weiter nach Südosten und verstärken sich zunehmend zu Schauern und Gewittern.

Regionaler Schwerpunkt der Gewitterentwicklung

„Die kräftigsten Entwicklungen werden nach aktuellem Stand von Lienz über Kärnten, das Mur- und Mürztal bis in die Rax-Schneeberg-Region, das südliche Wiener Becken, den Wechsel sowie das Weizer Bergland erwartet“, so Skywarn in den sozialen Medien. Da die Gewitter nur langsam ziehen und die Windscherung gering ausfällt, können lokal große Regenmengen in kurzer Zeit fallen.

Warnungen und Beruhigung zur Nacht

„Punktuelle Überflutungen sind daher nicht ausgeschlossen“, heißt es seitens Skywarn, welche teile Kärntens, Osttirol, die Obersteiermark sowie Niederösterreich mit der Warnfarbe „Gelb“ einfärben, wobei auch andere Gebiete betroffen sein können. Am Abend ziehen die Schauer und Gewitter weiter nach Südosten ab und schwächen sich allmählich ab. Die Nacht verläuft überwiegend ruhig.