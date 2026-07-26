Nationalbank-Bericht: Kreditgeschäft stabilisiert sich zur Jahresmitte

Das heimische Kreditgeschäft zeigt sich zur Jahresmitte 2026 bemerkenswert unbeeindruckt von den globalen Unsicherheiten. Wie die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) in ihrer aktuellen euroraumweiten Umfrage über das Kreditgeschäft („Bank Lending Survey“) mitteilt, blieben die Angebotspolitik der Banken sowie die Kreditnachfrage der Unternehmen im zweiten Quartal 2026 weitgehend stabil. In der vorangegangenen Umfrage befürchtete Verschlechterungen infolge des Kriegs im Nahen und Mittleren Osten sind laut OeNB ausgeblieben. Die Auswirkungen fielen demnach „geringer aus als in der letzten Umfrage vor drei Monaten erwartet“.

Mehreinnahmen für Umbau und Klimawandel

Dennoch hinterlässt die Weltlage ihre Spuren in den Bilanzen. Laut den Experten der Nationalbank verstärkt der Konflikt den Anpassungsbedarf der Betriebe an die aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen. Insbesondere bei Großunternehmen verzeichnen die Banken einen „erhöhten Finanzierungsbedarf für Restrukturierungsmaßnahmen“. Zudem wirken sich die Folgen der Erderwärmung immer stärker auf den Markt aus. Der Finanzierungsbedarf für grüne Investitionen und Absicherungen gegen Klimarisiken nimmt laut OeNB stetig zu. Banken reagieren darauf mit einer klaren Linie: Für Unternehmen mit hohem CO2-Ausstoß hat die Exekutive des Finanzmarktes „fortschreitende Verschärfungen“ bei der Kreditvergabe angekündigt.

Boom bei privaten Wohnbaukrediten hält an

Unabhängig von der Entwicklung in der Wirtschaft hält der positive Trend bei den privaten Finanzen an. Die Nachfrage nach privaten Wohnbaukrediten ist im zweiten Quartal 2026 weiter gestiegen – eine Entwicklung, die sich bereits seit Anfang 2024 abzeichnet. Grund dafür seien verbesserte Aussichten am Wohnimmobilienmarkt und ein gestiegener Optimismus der Häuslbauer. Dies spiegelt sich auch in Zahlen wider: Lag das Volumen neuer Wohnbaukredite im Jänner 2024 noch bei monatlich 0,7 Milliarden Euro, stieg dieser Wert laut OeNB-Statistik im März, April und Mai 2026 auf jeweils „über 1,6 Mrd. EUR“. Die Banken verfahren bei der Vergabe an Firmen jedoch weiterhin vorsichtig. Sie begründen ihre anhaltend strenge Kreditpolitik mit einer „zunehmend ungünstigeren Risikoeinschätzung“. Für das kommende dritte Quartal 2026 erwarten die Institute eine gleichbleibende Nachfrage.