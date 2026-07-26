Nach Riesen-Hagel in Italien: Unwetter-Gefahr am Sonntag steigt erneut

Am Sonntag drohen vor allem in Zentral- und Norditalien erneut extreme Gewitter. Von Superzellen, Großhagel und heftigen Sturmböen ist die Rede.

Vor allem im Piemont, der Lombardei, Venetien und der Emilia-Romagna drohen schwere Gewitter.

Vor allem im Piemont, der Lombardei, Venetien und der Emilia-Romagna drohen schwere Gewitter.

Große Teile Italiens stehen am Sonntag vor einer weiteren potenziell schweren Unwetterlage. Der aktuelle Stand deutet darauf hin, dass insbesondere Zentralitalien im Mittelpunkt der heftigen und stellenweise extremen Wetterereignisse liegen könne, wie Meteorologen und Wetterdienste übereinstimmend berichten.

Warnung vor Superzellen und Extremwetter

Das Unwetterrisiko beschränkt sich jedoch nicht nur auf Italien: „Für unsere südlichen Nachbarländer wird erneut eine markante Unwetterlage erwartet. Besonders betroffen sind Italien, Teile Sloweniens und Kroatiens sowie die gesamte Adriaküste bis in den Norden Griechenlands“, heißt es seitens Skywarn Austria.

Wieder die Rede von Großhagel

Ergänzend dazu warnen diverse Unwetterplattformen davor, dass sich sogar Superzellen formieren könnten, wie auch schon in den abgelaufenen Tagen. „Vor allem im Piemont, in der Lombardei, Venetien und der Emilia-Romagna besteht ein erhöhtes Risiko für Großhagel, heftige Starkregen und Sturmböen von über 100 Stundenkilometern. Die Unwetter […] können dort aber erhebliche Schäden verursachen“, berichtet das italienische Medium Südtirol News. Zwar ist eine Ausweitung der Gewitter auf Mittelitalien am Sonntagabend noch ungewiss, das Gefahrenpotenzial bleibt jedoch hoch.

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Massive Schäden durch vorangegangene Unwetter

Die neuen Unwetterwarnungen treffen auf eine bereits stark getroffene Region: In den vergangenen Tagen richteten schwere Unwetter vor allem in Nord- und Mittelitalien enorme Schäden an. Hagelkörner mit Durchmessern von über zehn Zentimetern beschädigten punktuell tausende Fahrzeuge, zerstörten Dächer und vernichteten landwirtschaftliche Ernten binnen weniger Minuten. Vor allem das Zusammenspiel aus Rekordhitze und dem zuletzt extremen Hagel verschärfe sich zunehmend für den Anbau, berichtet Sky Italia.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.07.2026 um 08:12 Uhr aktualisiert