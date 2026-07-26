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/ ©Fotomontage: 5 Minuten & Canva
Symbolfoto
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt einen Polizisten von hinten und einen LKW.
Der Alkotest ergab 2,54 Promille.
Stadl-Paura
26/07/2026
Mann angezeigt

Fahrerflucht nach Unfall: LKW-Fahrer hatte 2,5 Promille

Ein stark alkoholisierter Lkw-Fahrer hat am Samstag in Oberösterreich einen Unfall verursacht und ist anschließend weitergefahren. Der Alkotest ergab 2,54 Promille.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(98 Wörter)
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Weil ein LKW-Lenker stark alkoholisiert im Geschäftsbereich einer Tankstelle in Stadl-Paura (Bezirk Wels-Land in Oberösterreich) war, riefen Zeugen am 25. Juli 2026 gegen 17.45 Uhr die Polizei. Wie sich herausstellte, hatte der Lastwagenfahrer, ein 40-jähriger mongolischer Staatsangehöriger, bereits zuvor einen Verkehrsunfall mit Sachschaden an der sogenannten Stiftskreuzung in Lambach verursacht und war danach einfach weitergefahren.

Betrunkener Lastwagenfahrer beging Unfall mit Fahrerflucht

Der Alkotest ergab 2,54 Promille. Er wird wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen bei der Bezirkshauptmannschaft Wels-Land und wegen des Verdachts der Gefährdung der körperlichen Sicherheit bei der Staatsanwaltschaft Wels angezeigt.

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