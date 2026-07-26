Skip to content
Region auswählen:
/ ©Montage: Canva
Symbolfoto
Das Bild auf www.5min.at zeigt Goldschmuck und ein Schiffswrack.
Nach der Säuberung und Restaurierung bringt das geborgene Gold ein Gesamtgewicht von mehr als 600 Gramm auf die Waage.
Kroatien
26/07/2026
Sensationsfund

Mehr als 600 Gramm: Goldfund vor kroatischer Küste aus byzantinischer Zeit

In der Meeresenge vor der süddalmatinischen Insel Mljet haben kroatische Unterwasserarchäologen bedeutende Goldfunde aus einem byzantinischen Schiffswrack öffentlich präsentiert.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(121 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Das Kroatische Restaurierungsinstitut stuft die Funde als Hinweis darauf ein, dass sich an Bord des Schiffes ein hochrangiger Reisender befand. Nach der Säuberung und Restaurierung bringt das geborgene Gold ein Gesamtgewicht von mehr als 600 Gramm auf die Waage.

Über den Schatz

Zu den wertvollsten Stücken gehören vier Gürtelgarnituren, verziert mit Rubinen, Smaragden und Perlen, Goldmünzen sowie ein Ring, der das Bildnis eines Kaisers trägt, wie aus Berichten übereinstimmend hervorgeht.

Aus dem siebten Jahrhundert

Die Fundstelle wird bereits seit fast zehn Jahren systematisch erforscht. Bereits in der Vergangenheit geborgene Münzen erlaubten eine zeitliche Einordnung des Wracks in die zweite Hälfte des siebten Jahrhunderts.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at