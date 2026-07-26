Mehr als 600 Gramm: Goldfund vor kroatischer Küste aus byzantinischer Zeit

In der Meeresenge vor der süddalmatinischen Insel Mljet haben kroatische Unterwasserarchäologen bedeutende Goldfunde aus einem byzantinischen Schiffswrack öffentlich präsentiert.

Nach der Säuberung und Restaurierung bringt das geborgene Gold ein Gesamtgewicht von mehr als 600 Gramm auf die Waage.

Nach der Säuberung und Restaurierung bringt das geborgene Gold ein Gesamtgewicht von mehr als 600 Gramm auf die Waage.

Das Kroatische Restaurierungsinstitut stuft die Funde als Hinweis darauf ein, dass sich an Bord des Schiffes ein hochrangiger Reisender befand. Nach der Säuberung und Restaurierung bringt das geborgene Gold ein Gesamtgewicht von mehr als 600 Gramm auf die Waage.

Über den Schatz

Zu den wertvollsten Stücken gehören vier Gürtelgarnituren, verziert mit Rubinen, Smaragden und Perlen, Goldmünzen sowie ein Ring, der das Bildnis eines Kaisers trägt, wie aus Berichten übereinstimmend hervorgeht.

Aus dem siebten Jahrhundert

Die Fundstelle wird bereits seit fast zehn Jahren systematisch erforscht. Bereits in der Vergangenheit geborgene Münzen erlaubten eine zeitliche Einordnung des Wracks in die zweite Hälfte des siebten Jahrhunderts.