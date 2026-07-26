Nach Gewitter: Das Thermometer klettert in Österreich wieder nach oben

Wettervorhersage für die neue Woche: Von mäßigen Temperaturen und Wind bis hin zu strahlendem Sonnenschein ist alles dabei. Hier bekommst du einen Überblick.

Laut GeoSphere Austria startet die neue Woche mit einem Mix aus Sonne, Wolken und Schauern.

Laut GeoSphere Austria startet die neue Woche mit einem Mix aus Sonne, Wolken und Schauern.

Die neue Woche bringt in Österreich einen spürbaren Wetterumschwung: Nach einem unbeständigen und teils gewittrigen Start kommt zur Wochenmitte wieder der Hochsommer. Wie die Experten der GeoSphere Austria prognostizieren, steigen die Temperaturen im Laufe der Woche auf extrem hohe Werte.

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Wechselhafter Wochenstart mit Schauern

Der heutige Sonntag zeigt sich vor allem in der Nordhälfte und im Bergland durchwachsen. „Dabei gehen im Bergland den ganzen Tag über wiederholt Regenschauer mit eingelagerten Gewittern nieder“, so die GeoSphere Austria. Am Nachmittag steigt auch im Süden die Gewittergefahr. Abends klingen die Schauer ab, bevor es am Montag mit einem Wechselspiel aus Sonne und Wolken weitergeht. Entlang der Alpennordseite sind erneut Regenschauer und vereinzelte Gewitter einzuplanen. Der Wind weht im Osten teils stark aus West bis Nordwest, die Höchstwerte liegen zwischen 22 und 30 Grad.

Der Sommer übernimmt ab Dienstag

Schon am Dienstag beruhigt sich das Wettergeschehen spürbar. Die Sonne scheint laut den Meteorologen weitgehend ungestört, die Schauerneigung bleibt gering. Bei schwachem bis mäßigem Wind steigen die Temperaturen auf 25 bis 32 Grad. Richtig heiß wird es schließlich zur Wochenmitte: Am Mittwoch scheint in den meisten Landesteilen die Sonne von einem weitgehend wolkenlosen Himmel. Nur im westlichen Bergland wie Vorarlberg, Tirol und Salzburg können nachmittags isolierte Hitzegewitter entstehen. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 27 bis 36 Grad.

Bis zu 37 Grad am Donnerstag

Der vorläufige Hitzepunkt wird am Donnerstag erwartet. Unter dem Einfluss von hohem Luftdruck und einer südwestlichen Strömung erwartet Österreich ein meist sonniger Tag. „Erwärmung tagsüber auf 29 bis 37 Grad“, heißt es von der GeoSphere Austria. Bis auf vereinzelte Hitzewolken über den Alpengipfeln bleibt die Gewittergefahr im ganzen Land äußerst gering.