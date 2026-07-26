Hot: Österreicher bringen scharfe Saucen zu Europas größtem Chili-Festival

Von Österreich nach Berlin – und von dort auf eine der größten Bühnen für scharfe Saucen Europas: Zwei gebürtige Österreicher präsentieren Anfang September ihre Kreationen beim Berlin Chili Fest.

Martina Wastl, gebürtige Österreicherin, lebt heute in Berlin und hat aus der argentinischen Kräutersauce Chimichurri ein knuspriges Chili-Öl entwickelt. Ihr „Chimichurri Crisp“ soll nicht nur zum Verfeinern, sondern direkt zum Löffeln gedacht sein. Auch der gebürtige Wiener Max Weiss ist mit dabei. Er lebt seit vielen Jahren in Berlin-Neukölln und bietet erstmals seine selbst entwickelten mexikanischen Salsas einem größeren Publikum an. Die Saucen tragen Namen, die von Wurftechniken des mexikanischen Wrestlings Lucha Libre inspiriert sind.

Hunderte Saucen an einem Ort

Das Berlin Chili Fest findet von 4. bis 6. September in der Berliner Berg Brauerei statt. Mehr als 50 unabhängige Hersteller aus Europa präsentieren dort Hunderte Hot Sauces. Neben Verkostungen stehen auch Chili-Eating-Wettbewerbe, Live-Musik und internationale Streetfood-Stände auf dem Programm. Im Mittelpunkt soll dabei nicht nur die Schärfe, sondern vor allem der Geschmack stehen.