Neuerungen im August 2026: Das ändert sich für viele Österreicher

Mit dem August treten in Österreich wieder einige Neuerungen in Kraft. Ob Gesetze, Fristen oder Änderungen im Alltag - auf 5min.at liest du, was sich jetzt ändert und worauf du achten solltest.

Mit dem Start in den August gibt es in Österreich wieder einige Änderungen, die zahlreiche Bürgerinnen und Bürger betreffen. Von neuen gesetzlichen Regelungen bis hin zu Anpassungen im Alltag, wir haben die wichtigsten Neuerungen des Monats für dich im Überblick.

Ab 1. August: BauID-Karte wird neu organisiert

Mit 1. August tritt eine Novelle rund um die BauID-Karte in Kraft. Die Karte beziehungsweise das BauID-System dient dazu, Beschäftigte auf Baustellen eindeutig zu erfassen und Kontrollen zu erleichtern. Ab August wird das BauID-System in Österreich nun neu organisiert. Künftig wird die BauID-Karte direkt von der Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse (BUAK) ausgestellt. Wie der Parlamentskorrespondenz zu entnehmen ist, bleibt die Teilnahme freiwillig. Die Karte soll in den nächsten drei Jahren kostenlos an rund 140.000 Beschäftigte am Bau ausgegeben werden. Arbeitsministerin Korinna Schumann sprach von einem „wichtigen Schritt für Digitalisierung und Entbürokratisierung“, der die „papierlose Baustelle“ ermögliche und Kontrollen erleichtere. Zudem wird die Schlechtwetterentschädigung neu geregelt: Statt einer Sommer- und Winterperiode gilt künftig ein einheitlicher Anspruch von 320 Stunden pro Geschäftsjahr. Details findest du hier: Nationalrat einstimmig für Umstrukturierung der BauID-Karte.

©pixabay Mit 1. August tritt eine Novelle rund um die BauID-Karte in Kraft.

Ab 12. August: Neue EU-Verpackungsregeln gelten auch in Österreich

Am 12. August 2026 wird die neue EU-Verpackungsverordnung grundsätzlich anwendbar. Sie gilt unmittelbar auch in Österreich und erfasst nahezu alle Verpackungen und Verpackungsabfälle – unabhängig von Material oder Herkunft. Sie enthält Anforderungen an Herstellung, Zusammensetzung, Wiederverwendbarkeit, Verwertbarkeit und Abfallvermeidung. Für Konsumenten dürfte sich nicht sofort jede Verpackung im Supermarkt sichtbar verändern, da zahlreiche Detailpflichten erst schrittweise wirksam werden. Für Hersteller, Händler, Versandunternehmen und Gastronomiebetriebe beginnt jedoch ein neuer verbindlicher Rechtsrahmen. Eine unmittelbar relevante Vorgabe betrifft Verpackungen mit Lebensmittelkontakt: Ab dem 12. August dürfen sie bestimmte PFAS-Grenzwerte nicht mehr überschreiten. PFAS werden wegen ihrer wasser-, fett- und schmutzabweisenden Eigenschaften beispielsweise in manchen Lebensmittelverpackungen eingesetzt. Die EU will mit der neuen Verordnung: den Einsatz von Recyclingmaterial erhöhen, Verpackungsmüll reduzieren, Recycling verbessern, die Kreislaufwirtschaft stärken, Mehrwegverpackungen fördern und den Einsatz von Recyclingmaterial erhöhen. Weitere Details liest du hier: EU-Verpackungsverordnung: Übergangsbestimmungen ab 12. August 2026.

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Kaffee- und Teekapseln gelten künftig als Verpackung

Neu ist durch die Regelung außerdem, dass Kaffeekapseln, Kaffeepads und Teebeutel rechtlich als Verpackungen gelten. Hersteller müssen diese künftig in die erweiterten Sammel- und Recyclingsysteme einbeziehen. Die eigentliche Systemteilnahme beginnt allerdings erst ab 1. Oktober 2026.

©pixabay Die EU will mit der neuen Verordnung: den Einsatz von Recyclingmaterial erhöhen, Verpackungsmüll reduzieren, Recycling verbessern, die Kreislaufwirtschaft stärken, Mehrwegverpackungen fördern und den Einsatz von Recyclingmaterial erhöhen.

August 2026: Neue Regeln für Aufenthaltstitel in Österreich voraussichtlich in Kraft

Ab August treten außerdem voraussichtlich Änderungen im Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz in Kraft. Wie aus den Informationen des Parlaments hervorgeht, sollen damit die Vorgaben des EU-Asyl- und Migrationspakts sowie einer EU-Richtlinie umgesetzt werden. Unter anderem wird das Verfahren für die sogenannte kombinierte Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis für Drittstaatsangehörige vereinfacht. Künftig gilt grundsätzlich eine behördliche Entscheidungsfrist von 90 Tagen. Zudem werden neue Regelungen für den Arbeitgeberwechsel und den Familiennachzug eingeführt. Letzterer wird künftig im Niederlassungsrecht geregelt und an die nationalen Aufnahmekapazitäten angepasst. Ein entsprechender Beschluss wurde bereits am 20. Mai 2026 im Nationalrat gefasst. Die Änderungen sollen voraussichtlich im August 2026 in Kraft treten. Voraussetzung dafür sei jedoch noch die verfassungsrechtlich erforderliche Zustimmung der Bundesländer zur Kundmachung, heißt es dazu auf oesterreich.gv.at.

Salzburg: Frist bei Sanierungsförderungen

Eine Neuerung gibt es auch speziell für Salzburger: Ab 1. August 2026 muss die Registrierung für bestimmte Sanierungsförderungen zwingend vor der Auftragserteilung erfolgen, wie das Land mitteilt. Betroffen sind derzeit insbesondere alters- und behindertengerechte Umbauten sowie nachträglich errichtete oder umgebaute Personenaufzüge. Das Land Salzburg weist außerdem darauf hin, dass die Registrierung über das ZEUS-Portal erfolgen muss. Die Förderung kann als einmaliger, nicht rückzahlbarer Zuschuss gewährt werden; bei den genannten Maßnahmen beträgt dies grundsätzlich bis zu 25 Prozent der tatsächlichen Kosten, allerdings gelten zusätzliche Voraussetzungen und Obergrenzen. „Für jene Fälle, die die Registrierung vor Auftragsvergabe verabsäumt haben, wird an einer rechtlichen Lösung (Wohnbauförderungsnovelle) gearbeitet. Für Förderfälle, welche die Auftragserteilung vor Registrierung durchgeführt haben, soll eine befristete Ausnahme von der Registrierungsverpflichtung für alle Auftragserteilungen und Anträge vor dem 1. August 2026 eingeführt werden“, heißt es auf der Webseite des Landes.