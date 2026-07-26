Totschnig nach Donau-Studie: „Investieren gezielt in den Schutz der Gewässer“

Wie gesund ist die Donau wirklich? Um den Zustand von Europas zweitlängstem Fluss exakt zu erfassen, startet die "Joint Danube Survey 5" ihre bisher größte Untersuchung. Umweltminister Totschnig zeigt sich begeistert.

Die Joint Danube Survey 5 (JDS5) durchleuchtet das Ökosystem Donau so umfassend wie nie zuvor. Neue Daten aus Chemie und Makrozoobenthos zeigen, wie moderne Forschung Europas Lebensader nachhaltig schützt. Dabei wird ihr ökologischer Zustand regelmäßig untersucht, um aktuelle Herausforderungen frühzeitig zu erkennen.

Mehr als 500 Arten in der Donau nachgewiesen

Ein zentraler Fokus liegt auf dem Makrozoobenthos – den wirbellosen Kleinlebewesen am Gewässergrund. Da Krebse, Insektenlarven, Schnecken und Muscheln extrem empfindlich auf Umweltveränderungen reagieren, dienen sie als verlässliche Bioindikatoren. Die JDS5 lieferte hier einen neuen Rekord: Mit über 500 nachgewiesenen Arten wurden so viele Bodenbewohner wie noch nie zuvor identifiziert.

Wasserqualität hat sich verbessert

Die Daten verdeutlichen auch: Kleinräumige Strukturen wie Totholz und Wasserpflanzen sind echte Hotspots der Artenvielfalt. Und die gute Nachricht: Die Wasserqualität der Donau hat sich spürbar verbessert. Dennoch setzen bauliche Eingriffe in die Gewässerstruktur und invasive Arten dem Ökosystem weiterhin zu – sie bleiben die größten Stellschrauben für den künftigen Gewässerschutz.

Totschnig: “ Umweltministerium investiert gezielt in den Schutz der Gewässer“

Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) dazu: „Die Donau ist eine unserer wichtigsten Lebensadern und verbindet Menschen, Regionen und Staaten in Europa. Mit der Joint Danube Survey 5 schaffen wir eine einzigartige wissenschaftliche Grundlage, um die Wasserqualität kontinuierlich zu verbessern und neue Herausforderungen frühzeitig zu erkennen. Die ersten Zwischenergebnisse zeigen bereits, dass sich die Wasserqualität entlang der Donau weiter verbessert hat. Gleichzeitig wurden mehr als 500 verschiedene Bodenbewohner nachgewiesen. Das ist ein eindrucksvoller Beleg für die biologische Vielfalt dieses einzigartigen Flusssystems. Zugleich machen die Daten deutlich, dass der Schutz naturnaher Lebensräume konsequent fortgesetzt werden muss. Als Umweltministerium investieren wir deshalb gezielt in den Schutz unserer Gewässer, um die einzigartige Biodiversität auch für die kommenden Generationen zu erhalten.“

Modernste Screening Methoden für die Donau im Einsatz

Neben der Biologie setzt die JDS5 auch chemisch neue Maßstäbe: Über 99.000 Parameter – darunter knapp 2.900 gezielte Schadstoffe und 93.000 gescannte Substanzen – machen sie zur weltweit umfassendsten Flussuntersuchung. Mit modernen Screenings lassen sich selbst unbekannte Chemikalien frühzeitig aufspüren. Die Daten fließen dann in europäische Datenbanken sowie das NORMAN-Netzwerk ein und prägen so die künftige EU-Wasser- und Chemiepolitik. Die Finalläufe der chemischen Auswertung enden im Laufe des Sommers.