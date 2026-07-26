Kanzler Stocker nach Attentat in Berlin: „Angriff auf unsere offene Gesellschaft“

Nach dem Angriff auf Teilnehmende des Christopher Street Days in Berlin am Samstagabend mit einer Toten und 16 Verletzten zeigen sich österreichische Spitzenpolitiker schockiert.

Nach dem mutmaßlich islamistischen Anschlag beim Christopher Street Day (CSD) in Berlin fahndet die Polizei nach dem 21-jährigen Abdul B. Die Ermittler warnen ausdrücklich davor, den Verdächtigen anzusprechen, da er möglicherweise bewaffnet und gefährlich ist. Bei dem Angriff kam eine Frau ums Leben, 16 Menschen wurden verletzt.

Was passiert ist

Hundertausende feierten am Samstagabend beim Berliner Christopher Street Day – dann wird die Veranstaltung kurz nach 22 Uhr abgebrochen. Nach Angaben der Polizei hat ein Autofahrer in einem weißen Transporter mehrere Menschen angefahren. Eine Frau wurde getötet, 16 weitere teils schwer verletzt. Der Fahrer verließ laut Polizei das Auto und floh. Der Verdächtige wird als schlank und etwa 1,90 Meter groß beschrieben. Nach dpa-Informationen hat der junge Mann Familie in Berlin und wurde erst im Mai 2026 aus dem Jugendarrest entlassen.

Österreichische Politik reagiert schockiert

Wie Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) auf X erklärte, seien die gestrigen Geschehnisse in Berlin ein „Angriff auf unsere offene Gesellschaft“ gewesen. Gleichermaßen bestürzt reagierten Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS), Bundessprecherin der Grünen Leonore Gewessler, die Landeshauptfrau Niederösterreichs Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) sowie Mario Lindner, LGBTIQ+-Sprecher der SPÖ.

Stocker: „Junge Frau wurde durch eine von Hass getriebene Tat aus dem Leben gerissen“

„Eine junge Frau wurde durch eine von Hass getriebene Tat aus dem Leben gerissen, viele Menschen wurden verletzt. Meine Gedanken sind bei den Angehörigen und bei allen, die diese Tat miterleben mussten“, schrieb Bundeskanzler Stocker weiter. Auch NEOS-Chefin Meinl-Reisinger postete auf der Plattform: „Der CSD steht für Liebe, Freiheit und Zusammenhalt. Diese Werte lassen wir uns nicht nehmen. Liebe ist stärker als Hass.“

Gewessler: „Menschenverachtendes Gedankengut darf hier keinen Raum haben“

Mario Lindner, Leiter der sozialdemokratischen LGBTIQ+-Organisation SoHo, betonte, dass Angriffen auf eine vielfältige Gesellschaft mit gestärktem Zusammenhalt, erhöhter Präsenz und gegenseitiger Unterstützung begegnet werden müsse. Die grüne Bundessprecherin Leonore Gewessler bedauerte, dass ein Ereignis, das eigentlich im Zeichen von Gemeinschaft und Sichtbarkeit stehen sollte, von Gewalt beeinträchtigt wurde. Sie stellte klar, dass menschenverachtendes Gedankengut und Hass in der Gesellschaft keinen Raum haben dürfen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.07.2026 um 16:59 Uhr aktualisiert