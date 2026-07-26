Wehrdienst-Reform: Wie lange sollen Jugendliche künftig dienen?

Wie lange sollen Rekruten und Zivildiener künftig dienen? Vor dem Sommerministerrat in Salzburg pokert die Koalition um die finale Reform. Die Modelle liegen auf dem Tisch, die Entscheidung fällt in den nächsten Stunden.

Noch kein Durchbruch bei der Wehrdienstreform: Die Koalitionsspitzen verhandeln zwar weiter, eine Entscheidung steht aber noch aus. Das Ergebnis der Gespräche soll Montag Nachmittag nach dem Sommerministerrat in Salzburg präsentiert werden. Bei demselben Termin verfällt auch der Entwurf für ein Social-Media-Verbot für Jugendliche.

Länge bleibt weiterhin Hauptstreitpunkt

Was genau morgen vorgestellt wird, ist noch offen. Der Veranstaltungsort in der Kaserne Wals-Siezenheim macht das Thema Wehrdienst zwar unumgänglich, doch könnte es bei einer groben Einigung bleiben. Die Ausgestaltung des Wehr-und des Zivildienstes – allen voran deren künftige Länge – gilt hinter den Kulissen weiterhin als Hauptstreitpunkt. Auch eine nachmittägliche Runde der Koalitionsspitzen hat demnach vorerst noch keinen Durchbruch gebracht. Die Gespräche sollen am Abend fortgesetzt werden.

Unterschiedliche Modelle werden diskutiert

In der Debatte um den Wehrdienst lagen die Vorstellungen der Parteien bislang weit auseinander: Die ÖVP schloss sich dem Vorschlag der Wehrdienstkommission an, der acht Monate Grundwehrdienst und zwei Monate Milizübungen vorsieht. Um den Zivildienst im Vergleich nicht attraktiver zu machen, sollte dieser parallel auf zwölf Monate ausgedehnt werden. Die SPÖ präferierte hingegen ein „6 plus 2“-Modell beim Wehrdienst und „9 plus 2“ beim Zivildienst, während die NEOS auf eine reine Freiwilligenlösung setzten.

Möglicher Kompromiss wäre etwa „6 plus 3“-Modell

Als Kompromiss zwischen ÖVP und SPÖ steht eine Kombination aus beiden Entwürfen im Raum: „6 plus 3“ (oder 100 Tage) beim Wehrdienst und „9 plus 2“ beim Zivildienst. Veto-Gefahr droht allerdings von den NEOS. Als Verfechter eines Freiwilligenheers liegt dieser Kompromiss für die kleinste Regierungspartei am weitesten von den eigenen Vorstellungen entfernt – winkt sie ab, müssen die Karten neu gemischt werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.07.2026 um 18:21 Uhr aktualisiert