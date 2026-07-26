1,3 Millionen im Topf: Das sind die Lotto-Gewinnerzahlen

Am heutigen Sonntag geht es bei Lotto „6 aus 45“ um die erste Million der neuen Ziehungswoche. Da der Jackpot am Freitag nicht geknackt wurde, liegen jetzt rund 1,3 Millionen Euro im Topf. Wir haben die Gewinnerzahlen.

Kein Sechser am Freitag! Weder Glückspilze noch der Zufallsgenerator trafen die richtigen Zahlen. Die gute Nachricht: Am heutigen Sonntag, den 26. Juli 2026, geht es bei Lotto „6 aus 45“ um satte 1,3 Millionen Euro im Jackpot. Auch beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es keinen Treffer – hier kommen nun über 69.000 Euro extra in den Topf. Einen garantierten Gewinner gab es trotzdem: Der Freitags-Bonus von 30.000 Euro wandert nach Tirol. Auch beim Joker gab es zwei Wettscheine mit der richtigen Zahl. Beide Gewinner dürfen sich hier über knapp 166.000 Euro freuen. Ein Gewinn geht nach Wien und der zweite, mit einem Quicktipp erzielte Joker-Gewinn, nach Kärnten.

Auch bei LottoPlus blieb der Hauptgewinn aus

Weder in der ersten noch in der zweiten Ziehung gab es einen Sechser. Die Gewinnsummen wurden stattdessen auf die Fünfer verteilt: das bedeutete 25 Mal rund 4.700 Euro in der ersten und 49 Mal rund 2.400 Euro in der zweiten Ziehung. Am kommenden Freitag geht es bei beiden LottoPlus-Ziehungsgängen wieder um jeweils rund 80.000 Euro für den Sechser.

Das sind die Zahlen der Ziehung vom Sonntag, dem 26. Juli 2026 Lotto: 10, 11, 26, 28, 31, 36, Zusatzzahl 17 LottoPlus Runde 1: 3, 27, 7, 25, 13, 20 LottoPlus Runde 2: 40, 1, 11, 6, 5, 51 Joker: 8, 1, 4, 8, 2, 0

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