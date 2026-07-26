Der Tag präsentiert sich wechselhaft und gebietsweise sehr windig. An der Alpennordseite und im Osten starten wir bereits mit dichten Wolken, ein spürbar auffrischender Westwind bringt teilweise schon am Vormittag Regenschauer.

Am Montag ist in Österreich alles dabei: Sonne, Wolken und Regenschauer. Sehr windig wird es dabei vor allem im Osten des Landes.

Am Montag ist in Österreich alles dabei: Sonne, Wolken und Regenschauer. Sehr windig wird es dabei vor allem im Osten des Landes.

Besonders in Niederösterreich, Wien, dem Nordburgenland und auf den Obersteirischen Bergen wird es extrem windig: Hier sind stürmische Böen von bis zu 80 km/h möglich. Wesentlich ruhiger präsentiert sich das Wetter von Osttirol bis ins Südburgenland. Dort weht nur eine mäßige Brise und die Sonne zeigt sich anfangs für einige Stunden.

Einige Wolken und Schauer am Nachmittag

Am Nachmittag türmen sich aber auch hier die Wolken auf und entladen sich in teils gewittrigen Schauern. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 28 Grad, im Osten und Süden klettert das Thermometer sogar auf heiße 31 Grad. In 2000 Metern Höhe bewegen sich die Temperaturen je nach Region zwischen 10 und 17 Grad.