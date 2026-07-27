Auto krachte in Schaufenster: Lenker stirbt nach medizinischem Notfall

Nachdem ein Auto am Sonntag in Klagenfurt in eine Auslage gekracht war, ist nun die Ursache bekannt. Der 56-Jährige erlitt während der Fahrt einen medizinischen Notfall. Trotz Reanimation verstarb der Lenker.

Trotz aller Bemühungen konnte das Leben des 56-Jährigen jedoch nicht mehr gerettet werden

Trotz aller Bemühungen konnte das Leben des 56-Jährigen jedoch nicht mehr gerettet werden

Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Sonntagabend in der Florian-Gröger-Straße in Klagenfurt für einen Großeinsatz gesorgt. Wie 5 Minuten bereits berichtete, war ein Auto aus zunächst ungeklärter Ursache in die Auslage eines Museums gekracht. Die Straße musste zeitweise gesperrt werden, Polizei, Rettung sowie die Berufsfeuerwehr und die Hauptwache Klagenfurt standen im Einsatz, hier nachzulesen: Einsatz in Klagenfurt: Auto krachte in Schaufenster. Nun liegen weitere Informationen der Polizei zum Unfallhergang vor, sie zeichnen ein tragisches Bild.

56-Jähriger verlor während der Fahrt das Bewusstsein

Nach Angaben der Polizei erlitt ein 56-jähriger Mann aus Klagenfurt gegen 17.50 Uhr während der Fahrt auf der Florian-Gröger-Straße einen medizinischen Notfall. In der Folge verlor er die Kontrolle über sein Auto und fuhr ungebremst in die Auslage eines Gebäudes. Weitere Personen oder Fahrzeuge waren laut Polizei nicht in den Unfall verwickelt.

Reanimation blieb erfolglos

Der Notarzt leitete unmittelbar nach dem Unfall Reanimationsmaßnahmen ein. Trotz aller Bemühungen konnte das Leben des 56-Jährigen jedoch nicht mehr gerettet werden. Der Mann verstarb noch vor Ort. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass der medizinische Notfall den Unfall ausgelöst hat.