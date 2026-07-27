Subtropische Luft rollt an: Bis zu 38 Grad kommen auf Österreich zu

Der Montag bringt noch einmal etwas Verschnaufpause. Doch schon ab Mittwoch dreht der Sommer wieder auf: Meteorologen erwarten die nächste Hitzewelle mit Temperaturen von bis zu 38 Grad.

Wer die etwas kühleren Temperaturen heute genießt, sollte sie auskosten. Denn der Montag ist laut Meteorologen der vergleichsweise kühlste Tag der Woche. Bereits ab Dienstag geht es mit den Temperaturen wieder bergauf und ab Mittwoch startet die nächste Hitzewelle, die Österreich zum Ende der Woche Temperaturen von bis zu 38 Grad bringen soll, 5 Minuten hat bereits berichtet: „Da kommt mir der Graus!“ ORF-Wetterexperte Sigi Fink über nächste Hitzewelle.

Heute noch durchatmen

Am Montag zeigt sich das Wetter laut GeoSphere Austria in Österreich noch wechselhaft. Vor allem im Bergland ziehen immer wieder Wolken durch, örtlich sind noch einzelne Regenschauer möglich. Im Laufe des Nachmittags setzt sich jedoch vielerorts die Sonne durch. Mit 23 bis 30 Grad bleibt es zwar sommerlich, im Vergleich zu den kommenden Tagen aber deutlich angenehmer. Auch die Nacht bringt noch etwas Abkühlung. Die Temperaturen sinken auf 9 bis 19 Grad.

Ab Dienstag wird es jeden Tag heißer

Schon am Dienstag dominiert wieder die Sonne. Nur wenige Quellwolken entstehen über den Bergen, meist bleibt es trocken. Die Temperaturen steigen auf 27 bis 32 Grad. Richtig ernst wird es dann zur Wochenmitte. Am Mittwoch beginnt laut GeoSphere Austria die nächste Hitzewelle. Verbreitet scheint die Sonne, nur im Bergland der westlichen Steiermark sowie im Westen Österreichs sind am Nachmittag vereinzelt Wärmegewitter möglich. Gleichzeitig klettern die Temperaturen bereits auf 30 bis 36 Grad.

Wie gut kommst du mit Hitzeperioden klar? Ich fühle mich sehr belastet, sogar mein Kreislauf spielt verrückt. Ich merke schon, dass es mich körperlich belastet und ich häufiger Pausen einlege. Mit einem Eis/einem kühlen Getränk ist alles halb so wild. Ich komme sehr gut mit Hitze klar, es könnte noch wärmer sein. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Bis zu 38 Grad zum Wochenende

Am Donnerstag und Freitag setzt sich die heiße Wetterlage weiter fort. Verantwortlich dafür ist subtropische Warmluft, die aus dem Südwesten Europas nach Österreich strömt. Die Sonne scheint vielerorts nahezu ungestört, nur über den Alpen können sich vereinzelt Gewitter entwickeln. Gleichzeitig steigen die Höchstwerte auf 29 bis 38 Grad. Am heißesten wird es laut Prognose im östlichen Flachland, wo die Temperaturen örtlich an der 38-Grad-Marke kratzen könnten.

GeoSphere warnt vor erhöhter Hitzebelastung

Mit den steigenden Temperaturen nimmt auch die Belastung für den Körper zu. GeoSphere Austria weist darauf hin, dass in den kommenden Tagen mit einer erhöhten Hitzebelastung zu rechnen ist. Mögliche Folgen reichen von Schwäche, Kopfschmerzen und Muskelkrämpfen bis hin zu Schwindel, Übelkeit oder Kreislaufproblemen. Besonders gefährdet sind ältere Menschen, Kinder sowie Personen mit Vorerkrankungen. Meteorologen raten deshalb, direkte Sonne während der heißesten Tageszeit möglichst zu meiden. Körperliche Anstrengungen sollten auf die frühen Morgen- oder Abendstunden verschoben werden.