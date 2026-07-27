Rund 920.000 Kinder erhalten bald 120 Euro

Die Sommerferien in Österreich sind in vollem Gange. Aber der Schulstart rückt auch wieder näher. Und im August erhalten rund 920.000 Kinder diesbezüglich 120 Euro.

Im August gibt es für zahlreiche Österreicher 120 Euro.

Im August gibt es für zahlreiche Österreicher 120 Euro.

Noch sind die Sommerferien österreichweit voll im Gange. Schüler haben größtenteils frei, langsam beginnen aber Familien dennoch mit den Vorbereitungen auf den Schulstart im September. Und im August gibt es diesbezüglich auch 120 Euro für rund 920.000 Kinder und deren Familien.

120 Euro im August

Zum Schulstart im Herbst 2026 werden Familien in Österreich wieder zusätzlich finanziell unterstützt. Das Schulstartgeld wird am 7. August 2026 gemeinsam mit der Familienbeihilfe in der Höhe von 121,4 Euro für jedes schulpflichtige Kind im Alter von 6 bis 15 Jahren ausbezahlt. Die Auszahlung erfolgt automatisch und unbürokratisch, das heißt, es ist kein gesonderter Antrag erforderlich. Insgesamt profitieren in ganz Österreich 920.000 Kinder und ihre Familien vom Schulstartgeld.

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Aktion „Schulstartplus!“

Davor gab es zudem die Aktion „Schulstartplus!“. Genau 50.727 Schüler haben vor einigen Wochen einen Brief bekommen, der sie zum Bezug eines 150-Euro-Bonus des Staates berechtigt. Dafür musste man die 150 Euro allerdings bis inklusive 30. Juni 2026 entweder per App aktivieren oder sich eine physische Bezahlkarte ausstellen lassen. Und das hat nicht jeder der Bezugsberechtigten gemacht, wie das Sozialministerium nun exklusiv gegenüber 5 Minuten erläutert. Denn: Von den 50.727 bezugsberechtigten Schülern haben „nur“ 45.116 Personen die Bezahlkarte aktiviert oder bezogen.

Wer bekommt das Schulstartgeld?

Gemeinsam mit der Familienbeihilfe für den August wird ein Schulstartgeld für jedes Kind im Alter von 6 bis 15 Jahren ausgezahlt. Das bedeutet, dass das Schulstartgeld in Höhe von 121,4 Euro im August für jedes Kind, ab dem Kalenderjahr, in dem es das 6. Lebensjahr vollendet, bis zu dem Kalenderjahr, in dem es das 15. Lebensjahr vollendet, ausbezahlt wird. Im Jahr 2026 wird für jene Kinder das Schulstartgeld gewährt, die im Zeitraum 1. Jänner 2011 bis 31. Dezember 2020 geboren wurden. Es ist kein gesonderter Antrag erforderlich.