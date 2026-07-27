Gemeinsamer Heimweg endet tödlich: 88-Jähriger von Auto des Freundes erfasst

Ein 88-Jähriger kam in der Nacht auf Montag in Wien-Döbling ums Leben, nachdem er unmittelbar nach dem Aussteigen aus einem Auto mit dem Fahrzeug seines Begleiters kollidiert war.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei war ein 72-Jähriger gegen 1 Uhr mit seinem 88-jährigen Freund auf der Zahnradbahnstraße in Richtung Eroicagasse unterwegs. Vor einer Garagenzufahrt hielt der Lenker an, um seinem Begleiter beim Aussteigen zu helfen. Anschließend wollte der 72-Jährige den Mann bis zu dessen Wohnung begleiten. Da das Auto jedoch noch auf der Fahrbahn stand, entschloss er sich, den Wagen zunächst auf einen unmittelbar dahinter liegenden Parkplatz umzustellen.

88-Jähriger dürfte gestürzt sein

In diesem Moment dürfte der 88-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache gestürzt sein. Während der 72-Jährige das Fahrzeug bewegte, kam es zur Kollision mit seinem Freund. Für den 88-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Er erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Wie genau es zu dem tragischen Geschehen kam, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei rekonstruiert den Unfallhergang und klärt die genauen Umstände der Kollision.