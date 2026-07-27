336 Überstunden nicht bezahlt: Zahnassistentin bekam am Ende 11.000 Euro

336 Überstunden, aber kein Geld dafür: Eine zahnärztliche Assistentin ging nach ihrem Jobende leer aus. Erst mit Unterstützung der Arbeiterkammer bekam sie schließlich rund 11.000 Euro brutto ausbezahlt.

Mehr als sechs Jahre arbeitete eine Linzerin als zahnärztliche Assistentin in einer Ordination im Zentralraum Oberösterreich. Als das Arbeitsverhältnis einvernehmlich endete, wartete jedoch eine unangenehme Überraschung: 336 angesammelte Überstunden wurden bei der Endabrechnung nicht ausbezahlt.

Zeitkonto genau dokumentiert

Die Angestellte hatte ihre Mehrarbeitsstunden über Jahre hinweg sorgfältig dokumentiert und Monat für Monat auf einem Zeitkonto mitgeführt. Zum Ende des Dienstverhältnisses standen dort 336 Plusstunden, die laut Arbeiterkammer inklusive Zuschlägen hätten ausbezahlt werden müssen. Doch der Arbeitgeber verweigerte die Zahlung. Zusätzlich erhielt die Frau zunächst ein unvollständiges Dienstzeugnis, in dem wesentliche Tätigkeiten fehlten.

Arbeiterkammer schaltete sich ein

Die Frau wandte sich an die Arbeiterkammer Oberösterreich. Zwar korrigierte der Arbeitgeber das Dienstzeugnis, bei den Überstunden blieb er jedoch bei seiner Haltung. Er argumentierte, die Ansprüche seien bereits verjährt und daher nicht mehr zu bezahlen. Die AK widersprach. Aufgrund des geführten Zeitkontos seien die Stunden weder verfallen noch verjährt. Nachdem keine Einigung erzielt werden konnte, brachte die Arbeiterkammer Klage ein. Noch bevor die erste Gerichtsverhandlung stattfand, lenkte der Arbeitgeber schließlich ein. Die ehemalige Mitarbeiterin erhielt die ausstehenden 11.000 Euro brutto für ihre Mehrarbeitsstunden.

AK warnt vor kurzen Fristen

AK-Präsident Andreas Stangl weist darauf hin, dass Beschäftigte offene Lohn- oder Gehaltsansprüche möglichst rasch prüfen lassen sollten. Zwar gilt grundsätzlich eine dreijährige Verjährungsfrist, viele Kollektiv- oder Arbeitsverträge enthalten jedoch deutlich kürzere Verfallsfristen. „Die AK setzt sich vehement für die Abschaffung der Verfallsfristen ein. Wichtig ist, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer rasch zur AK kommen, wenn sie Bestandteile ihres Lohns oder Gehalts nicht bezahlt bekommen“, betont Stangl. Die Arbeiterkammer empfiehlt daher, sich bei offenen Entgeltansprüchen möglichst früh an den Betriebsrat, die Gewerkschaft oder die AK zu wenden, damit berechtigte Forderungen nicht verloren gehen.