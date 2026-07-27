Tragödie am Berg: Frau stürzt 140 Meter in Gletscherspalte und stirbt

Am 25. Juli 2025 stieg ein 32-jähriger Tscheche gemeinsam mit einer 32-jährigen Tschechin gegen 11.35 Uhr vom Nordgipfel der Wildspitze im Gemeindegebiet von St. Leonhard im Pitztal über den Nordwestgrad als Zweierseilschaft ins Tal ab. Auf einer Seehöhe von circa 3.712 Metern wollte die 32-Jährige aufgrund der steigenden Temperaturen eine Kleidungsschicht ablegen, teilt die Polizei mit.

Über die steile Nordwand circa 140 Metern abgerutscht

Nachdem sie einen geeigneten Standplatz gefunden hatten, zog der 32-Jährige die Steigeisen an seinem Bergschuh nach, während die 32-Jährige Kleidungsstücke auszog. Plötzlich rutschte die 32-Jährige aus ungeklärter Ursache über die steile Wildspitz Nordwand ab wobei sie den 32-Jährigen mitriss und sie circa 140 Höhenmeter abstürzten. Beide Personen blieben in einer Gletscherspalte (Bergschrund) liegen. Der 32-jährige schaffte es aus der Gletscherspalte zu klettern und eine unbeteiligte Seilschaft durch lautes Rufen auf sich aufmerksam zu machen.

Für die Frau kam jede Hilfe zu spät

Diese Seilschaft setzte umgehend die Rettungskette in Gang. Der Rettungshubschrauber konnte den 32-Jährigen bergen und zur Erstversorgung zum Taschachhaus fliegen. Im Zuge des zeiten Anfluges konnte der Notarzt nur mehr den Tod der 32-Jährigen, die sich nach wie vor noch im Bergschrund befand, feststellen. Die Verunglückte wurde von der Bergrettung geborgen. Der 32-Jährige zog sich bei diesem Absturz schwere Verletzungen zu und wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus Zams geflogen. Von der Staatsanwaltschaft wurde die Obduktion der Verunglückten angeordnet. Nach Abschluss der Ermittlungen wird ein Bericht an die Staatsanwaltschaft Innsbruck vorgelegt, heißt es abschließend.