Nächster Badeunfall: Österreicher (77) an der Adria ertrunken

Gestern kam es zu einem Badeunfall an der italienischen Adria bei Grado der für einen 77-jährigen Österreicher tödlich endete.

Vor kurzem erst kam es zu einem tragischen Badeunfall an der Adria: Ein vierjähriges Mädchen starb im Pool eines Hotels. Nun kam es zu einer weiteren Tragödie, dieses Mal in Grado.

77-Jähriger in Grado ertrunken

Wie italienische Medien berichten kam für einen 77-jährigen Österreicher jede Hilfe zu spät. Der Mann sei ersten Informationen zufolge ertrunken. Eine 28-jährige Angehörige war ebenso dabei – die beiden gerieten in Not. Der Notruf ging gegen 16 Uhr ein und umgehend machten sich Rettungskräfte auf den Weg.

Ermittlungen laufen

Vor Ort angekommen soll die junge Frau noch ansprechbar gewesen sein. Der Mann war nicht bei Bewusstsein. Auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort, sowie auch die Polizei. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen konnte der 77-Jährige nicht mehr gerettet werden. Die Polizei ermittelt derzeit zur Ursache des Unfalls.

Rote Flagge war gehisst

Die junge Frau konnte gerettet werden. Als es zu dem Unfall kam dürften gefährliche Bedingungen vor Ort in Form von Wind und einem hohen Wellengang geherrscht haben. Zudem soll auch die rote Flagge gehisst gewesen sein.