Nach Tod in der Traun: Neue Details zu der 31-jährigen Paddlerin

Nach dem Tod einer 31-jährigen Stand-up-Paddlerin in der Traun kommen neue Details ans Licht. Laut Staatsanwaltschaft sollen die Frau und ihr Begleiter vor dem Unglück Alkohol und Ketamin konsumiert haben.

Der tragische Tod einer 31-jährigen Stand-up-Paddlerin in Wels beschäftigt weiterhin die Ermittlungsbehörden. Einen Tag nach dem Unglück hat die Staatsanwaltschaft erste Erkenntnisse zum Ablauf der Nacht veröffentlicht. Demnach sollen die Frau und ihr Begleiter vor dem Vorfall Alkohol sowie das Aufputschmittel Ketamin konsumiert haben.

Treffen an der Traun nahm eine unerwartete Wendung

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wollte das Paar an der Traun übernachten. Dort trafen sie auf den Ex-Partner der 31-Jährigen und dessen neue Lebensgefährtin. Gemeinsam soll zunächst Alkohol und Ketamin konsumiert worden sein. Im Laufe des Abends sei es laut den bisherigen Ermittlungen zu einem Streit zwischen den beiden Paaren gekommen. Auslöser soll nach Angaben der Staatsanwaltschaft eine Kleinigkeit gewesen sein.

Beim Paddeln verlor er sie aus den Augen

Anschließend verließen die 31-Jährige und ihr 38-jähriger Begleiter den Ort mit ihren Stand-up-Paddle-Boards. Anfangs seien beide noch gemeinsam auf dem Wasser unterwegs gewesen, später habe der Mann seine Freundin aus den Augen verloren. Da sie als gute Schwimmerin gegolten habe, habe er sich zunächst keine Sorgen gemacht. Wenig später habe er sie jedoch noch schreien gehört. Als er sie trotz Suche nicht mehr finden konnte, alarmierte er die Einsatzkräfte.

Obduktion steht noch aus

Die Frau wurde in den frühen Morgenstunden aus der Traun geborgen und in das Klinikum Wels gebracht. Dort erlag sie wenig später ihren Verletzungen. Die genaue Todesursache ist weiterhin unklar. Das Ergebnis der angeordneten Obduktion liegt nach Angaben der Staatsanwaltschaft derzeit noch nicht vor. Die Ermittlungen zum Hergang des Unglücks dauern an.