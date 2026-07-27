Charakterdarsteller Johannes Krisch mit 59 Jahren verstorben
Der österreichische Schauspieler Johannes Krisch ist heute Früh im Alter von 59 Jahren in einem Wiener Krankenhaus verstorben. Das gab das Theater in der Josefstadt gegenüber der Austria Presse Agentur (APA) bekannt.
Krisch galt als einer der bedeutendsten Charakterdarsteller Österreichs. Mit seiner markanten Ausstrahlung prägte der gebürtige Wiener sowohl die Theaterlandschaft als auch zahlreiche Film- und Fernsehproduktionen.
Ensemble des Burgtheaters
In seiner langjährigen Karriere gehörte er unter anderem den Ensembles des Burgtheaters sowie des Theaters in der Josefstadt an. Aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme musste er aber immer wieder Pausen einlegen.
Kurzinfo über Johannes Krisch:
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Geboren: 1966 in Wien
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Gestorben: 2026 in Wien (im Alter von 59 Jahren)
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Beruf: Schauspieler (Theater, Film & Fernsehen)
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Wichtige Theaterstationen:
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Burgtheater Wien (langjähriges Ensemblemitglied ab 1989)
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Theater in der Josefstadt
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Salzburger Festspiele
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Bekannte Film- & TV-Rollen:
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Revanche (2008, Oscar-nominierter Film von Götz Spielmann)
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Die Vaterlosen (2011)
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Ver Vergessen / Jack (2015, als Serienmörder Jack Unterweger)
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Finsteres Glück (2016)
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Zahlreiche Auftritte in Krimireihen (z. B. Tatort, Landkrimi)
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Auszeichnungen (Auswahl):
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Kineo Award bei den Filmfestspielen von Venedig (2008)
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Österreichischer Filmpreis als bester männlicher Darsteller (2016, für Jack)
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Ernennung zum Kammerschauspieler (2017)
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Markenzeichen: Prägnantes, unverwechselbares Äußeres und eindringliche Darstellungen komplexer, oft gebrochener Charaktere.