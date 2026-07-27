Charakterdarsteller Johannes Krisch mit 59 Jahren verstorben

Der österreichische Schauspieler Johannes Krisch ist heute Früh im Alter von 59 Jahren in einem Wiener Krankenhaus verstorben. Das gab das Theater in der Josefstadt gegenüber der Austria Presse Agentur (APA) bekannt.

/ ©Montage: Theater in der Josefstadt/Moritz Schell & Canva

Veröffentlicht am 27. Juli 2026, 13:12 / ©Montage: Theater in der Josefstadt/Moritz Schell & Canva

Krisch galt als einer der bedeutendsten Charakterdarsteller Österreichs. Mit seiner markanten Ausstrahlung prägte der gebürtige Wiener sowohl die Theaterlandschaft als auch zahlreiche Film- und Fernsehproduktionen.

Ensemble des Burgtheaters

In seiner langjährigen Karriere gehörte er unter anderem den Ensembles des Burgtheaters sowie des Theaters in der Josefstadt an. Aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme musste er aber immer wieder Pausen einlegen.