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/ ©Pexels / Kelly
Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Motorrad
Für eine junge Frau aus Österreich kam in Istrien bei einem Verkehrsunfall jede Hilfe zu spät.
Kroatien/Österreich
27/07/2026
Bei Crash

Junge Motorradfahrerin bei Unfall in Kroatien ums Leben gekommen

Eine 26-Jährige verstarb am Wochenende in Istrien (Kroatien) infolge eines schweren Verkehrsunfalles.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(162 Wörter)
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Für eine 26-jährige Österreicherin endete ein Urlaub mit dem Tod. Zu dem Unfall kam es am vergangenen Samstag in Istrien. Die Frau konnte nicht mehr gerettet werden.

Auf Gegenfahrbahn geraten

Wie mehrere Medien berichten, soll sie gemeinsam mit einem 27-Jährigen mit den Motorrädern unterwegs gewesen sein. Zu einem Crash mit dem Auto eines 51-Jährigen kam es gegen 19.30 Uhr auf der Straße D66. Ersten Informationen zufolge soll sie in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn gekommen sein. Dann prallte das Motorrad auch noch gegen ein weiteres Fahrzeug, gelenkt von einem 34-Jährigen.

Tragischer Verkehrsunfall fordert Todesopfer

Auch der zweite Motorradfahrer krachte in das zweite Auto. Darüber ob der 27-Jährige verletzt wurde, liegen noch keine Informationen vor. Leider kam für die junge Motorradlenkerin jede Hilfe zu spät, sie verstarb noch an der Unfallstelle, heißt es abschließend. Die Straße war mehrere Stunden lang gesperrt.

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