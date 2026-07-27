Beim Abbiegen: Mopedfahrer (17) nach Crash mit Bus verletzt

Am heutigen Montag, gegen 6.45 Uhr ereignete sich in Kematen (Tirol) ein Verkehrsunfall bei dem ein 17-jährigee Österreicher verletzt wurde.

Ein Teenager musste heute nach einem Unfall in Kematen ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein Teenager musste heute nach einem Unfall in Kematen ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein 41-jähriger Iraker lenkte einen Omnibus auf der Oberinntalstraße im Gemeindegebiet von Kematen von Westen kommend in Richtung Osten und wollte im Kreuzungsbereich mit der Völser Straße nach links abbiegen. Zur selben Zeit lenkte ein 17-jähriger Österreicher ein Motorfahrrad (Mofa) auf der Völser Straße richtungsbeibehaltend von Norden in Richtung Süden.

Mit der Rettung ins Krankenhaus

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, teilt die Tiroler Polizei mit. Bei diesem Unfall erlitt der 17-Jährige Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Der 41-Jährige blieb bei diesem Unfall unverletzt.