Hitzewelle rollt an: Hier wird es in Österreich besonders heiß

Österreich steht vor einer erneuten Hitzewelle. Bereits morgen klettern die Temperaturen verbreitet auf die 30-Grad-Marke – vor allem im Süden und Osten des Landes. Ernst wird es jedoch ab Mittwoch.

In Österreich macht sich erneut eine Hitzewelle breit - diese soll rund acht bis neun Tage andauern.

In Österreich macht sich erneut eine Hitzewelle breit - diese soll rund acht bis neun Tage andauern.

Es wird wieder so richtig heiß in Österreich. Die Hitze baut sich von Tag zu Tag weiter auf und erreicht am Freitag ihren vorläufigen Höhepunkt. Wie sich der Verlauf gestalten wird und vor allem, wo es besonders heiß wird, haben die Wetterexperten der Geosphere Austria im Gespräch mit 5 Minuten verraten.

Österreich: Hitzewelle ab Mittwoch

Meteorologe Christian Stefan teilt mit, dass es am morgigen Dienstag schon verbreitet rund 30 Grad in Österreich geben wird – vor allem im Süden und im Osten des Landes. „Die Hitzewelle wird aber dann wirklich erst am Mittwoch Fahrt aufnehmen mit Temperaturen bis zu 33 und 34 Grad“, so Stefan weiter. Der Schwerpunkt liegt dabei im Osten – im Burgenland, Niederösterreich, Wien, aber auch im Süden Österreichs. „Es wird sich von Tag zu Tag aufbauen und verstärken“, heißt es vonseiten des Wetterexperten. Für den Mittwoch wird bereits eine gelbe Hitzewarnung ausgerufen. Am kommenden Donnerstag und Freitag gilt für den Großteil Österreichs sogar die orange Hitzewarnung.

Bis zu 39 Grad im Osten Österreichs

Der Freitag bringt enorme Temperaturen mit sich. Das Schwergewicht der Hitzewelle liegt im Osten, insbesondere in Niederösterreich und im Wiener Raum. Hier sind Spitzenwerte von 38 bis 39 Grad zu erwarten. Auch das Wochenende bleibt extrem heiß, wird allerdings im Westen etwas unbeständiger mit einer erhöhten Gewitterneigung, teilt Stefan mit.

Tropennächte verstärken Hitzebelastung

Nicht nur tagsüber belasten die hohen Temperaturen den Körper, auch nachts kühlt es kaum ab. Vor allem im Wiener und Grazer Raum drohen Tropennächte, in denen die Temperaturen nicht unter 20 Grad fallen, so der Meteorologe. Das verstärkt die Hitzebelastung für viele Menschen.

Wie lange dauert die Hitzewelle in Österreich an?

Der Wetterexperte betont, dass die Hitzewelle im Osten Österreichs voraussichtlich bis Mitte nächster Woche andauern wird. Im Westen schaut es ähnlich aus, bis Mittwoch und Donnerstag nächste Woche wird es noch sehr heiß. Der Verlauf sei aber laut dem Meteorologen noch etwas am Schwanken. „Nächste Woche Donnerstag sollte die Hitzewelle großteils vorüber sein. Sie wird vermutlich rund acht oder neun Tage andauern, diesbezüglich herrschen aber derzeit noch Unsicherheiten“, heißt es abschließend.