Bundesregierung beschließt Wehrdienst-Reform: Was nun in Österreich gilt

Nun ist es soweit: Die Regierung hat am heutigen Montagnachmittag in Salzburg die Wehrdienst-Reform beschlossen. Was künftig gilt und wie es weitergeht, erfährst du hier.

Wehrdienst-Reform in Österreich

Die Bundesregierung hat heute Nachmittag in der Schwarzenbergkaserne in Wals, der größten Kaserne Österreichs, den Sommerministerrat abgehalten. Im Mittelpunkt stand die Stärkung unserer Landesverteidigung, die Verbesserung des Wehrdienstes und damit verbunden auch die Zukunft des Wehrersatzdienstes, also des Zivildienstes, heißt es in einer Aussendung.

Ukraine-Krieg, Cyber-Angriffe und Katastrophenvorsorge

Die sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen haben sich in den vergangenen Jahren grundlegend verändert, besonders durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, wird weiters mitgeteilt. „Gleichzeitig sehen wir eine Zunahme neuer und vielfältiger Bedrohungen – von hybriden Angriffen und Cyberbedrohungen über Angriffe auf kritische Infrastruktur bis hin zu neuen Herausforderungen im Bereich der Krisen- und Katastrophenvorsorge. Diese Entwicklungen zeigen deutlich, dass Österreich seine Fähigkeiten zur Eigenvorsorge und zum Schutz der Bevölkerung wieder stärker selbst in die Hand nehmen muss“, heißt es. Nun wurden nach intensiven Verhandlungen die Reform des Wehrdienstes beschlossen.

Wehrdienst-Reform in Österreich: Das gilt ab Jänner 2027 Die finanzielle Vergütung wird auf auf 1.000 Euro pro Monat erhöht, zudem werden Urlaubstage für Grundwehrdiener eingeführt.

Es werden verpflichtende Milizübungen eingeführt, womit der Wehrdienst um

insgesamt drei Monate verlängert wird. Direkt im Anschluss an den Kern-Grundwehrdienst finden verpflichtende Truppenübungen statt, innerhalb von zehn Jahren sind nachgelagerte Milizübungen zu absolvieren. Das entspricht dem sogenannten Stufenmodell, das die Experten der Wehrdienstkommission vorgeschlagen haben, heißt es weiter.

insgesamt drei Monate verlängert wird. Direkt im Anschluss an den Kern-Grundwehrdienst finden verpflichtende Truppenübungen statt, innerhalb von zehn Jahren sind nachgelagerte Milizübungen zu absolvieren. Das entspricht dem sogenannten Stufenmodell, das die Experten der Wehrdienstkommission vorgeschlagen haben, heißt es weiter. Ab 1. Jänner 2027 gibt es die Möglichkeit einer freiwilligen Verlängerung des Zivildienstes um zwei Monate. Im ersten Halbjahr nach Inkrafttreten werden wissenschaftlich begleitete Evaluierungen vorgenommen, um die Gründe für die Entscheidung für Wehr- oder Zivildienst qualitativ wissenschaftlich auszuwerten. Beginnend ab dem Jahr 2028 greift die Wehrdienst-Garantie: Unterschreitet die jährliche Zahl der Grundwehrdiener 15.000 um mehr als 7,5 Prozent, so wird der Zivildienst ab dem Folgejahr dauerhaft verpflichtend um zwei Monate verlängert (9+2). Die zusätzlichen zwei Monate werden – im Einvernehmen mit der Einrichtung – in der jeweiligen Einrichtung geleistet und sollen auch zeitlich flexibel abgeleistet werden können, heißt es abschließend.

So soll es weitergehen

Die Koalitionsparteien werden im nächsten Schritt auf die Oppositionsparteien zugehen, um

die für die Beschlussfassung notwendige Zweidrittelmehrheit im Parlament zu erreichen, wird weiters informiert. Ziel sei es, dass die Wehrdienstreform mit 1. Jänner 2027 in Kraft tritt.

Social-Media-Verbot für unter-14-Jährige

Zudem hat die Bundesregierung im Zuge des Sommerministerrats auch das Social-Media-

Verbot für Unter-14-Jährige in Begutachtung geschickt. Der Gesetzesentwurf soll erstmals klare Regeln für den Zugang zu bestimmten Social-Media-Plattformen für unter-14-Jährige.

Deutschmeisterbund begrüßt Einigung

Der Deutschmeisterbund begrüßt die politische Einigung auf das heute von der Bundesregierung präsentierte Wehrdienstmodell „6+3“ mit sechs Monaten Grundwehrdienst und weiteren 3 Monaten verpflichtender Miliz- bzw. Truppenübungstage. „Der Beschluss sei ein längst überfälliger Schritt zur Stärkung der militärischen Landesverteidigung Österreichs. „Diese Einigung ist zwar ein Kompromiss, aber gleichzeitig ein überfälliges Signal sicherheitspolitischer Vernunft. Mit heute ist klar: Eine Miliz, die im Ernstfall funktionieren soll, braucht eine fundierte Ausbildung, klare Verbindlichkeit und auch regelmäßige Übungen. Österreich trägt mit der heute präsentierten Lösung endlich auch den veränderten geopolitischen Rahmenbedingungen Rechnung!“, erklärt der Präsident des Deutschmeisterbundes, Major i.T. Robert Spevak.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.07.2026 um 16:30 Uhr aktualisiert