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/ ©JackieLou DL/Pixabay
Symbolfoto auf 5min.at zeigt ein Pony.
Ein Wanderer wurde heute durch ein aufgeschrecktes Pony in Vorarlberg verletzt.
St. Gerold
27/07/2026
Mann verletzt

Pony tritt Wanderer: Absturz in steilem Gelände sorgt für Hubschraubereinsatz

Ein Paar aus der Schweiz war am heute gegen 11.20 Uhr auf einer Wanderung von St. Gerold in Richtung Blons (Vorarlberg) unterwegs, als es im Bereich eines steil abfallenden Geheges für Ponys und Ziegen vom Weg abkam.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(132 Wörter)
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Nachdem sie bemerkten, dass sie sich abseits des offiziellen Wanderwegs befanden, versuchten sie, den etwa 50 Meter höher verlaufenden Wanderweg über den steilen Hang wieder zu erreichen. Dabei wurde eines der auf der Weide befindlichen Ponys aufgeschreckt und trat gegen den Oberkörper des Mannes, teilt die Polizei mit.

Lebensgefährtin setzte Notruf ab

Dieser stürzte den steilen Hang hinunter und kam im Bereich eines Weidezauns zum Liegen. Er war ansprechbar, konnte sich aufgrund seiner Verletzungen jedoch nicht selbst aufrichten. Durch die Lebensgefährtin wurde ein Notruf abgesetzt. Die Bergung erfolgte in weiterer Folge mittels Hubschrauber (C8) sowie den einschreitenden Rettungskräfte der Polizei, Bergrettung sowie den Flughelfern. Der verunfallte Wanderer erlitt Verletzungen und in ein umliegendes Krankenhaus geflogen.

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