Cobra-Einheit wurde zu „Raubüberfall“ alarmiert – doch es kam anders

Heute Morgen kam es im Salzburger Stadtteil Lehen zu einem Cobra-Einsatz. Zunächst wurde ein bewaffneter Raubüberfall gemeldet ...

Vor Ort stellte sich heraus, dass kein bewaffneter Raubüberfall stattgefunden hat.

Vor Ort stellte sich heraus, dass kein bewaffneter Raubüberfall stattgefunden hat.

Eine Person soll per Anruf einen „bewaffneten Raubüberfall“ in Salzburg bei einem Wettlokal gemeldet haben. Danach rückte umgehen die Spezialeinheit aus – doch den Einsatzkräften bot sich ein anderes Bild.

Ermittlungen laufen

Wie es heißt, gab es aber keinen Raubüberfall. Die Landespolizeidirektion Salzburg bestätigte gegenüber 5 Minuten den Einsatz, doch sind derzeit nähere Details zu dem Einsatz nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen.

Illegale Glücksspielautomaten

Was die Polizei aber stattdessen bemerkte waren mehrere illegale Glücksspielautomaten. In weiterer Folge schritt die Finanzpolizei ein. Das Wettlokal sei indes vom Amt für Betrugsbekämpfung geschlossen worden.