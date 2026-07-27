Cobra-Einheit wurde zu „Raubüberfall“ alarmiert – doch es kam anders
Heute Morgen kam es im Salzburger Stadtteil Lehen zu einem Cobra-Einsatz. Zunächst wurde ein bewaffneter Raubüberfall gemeldet ...
Eine Person soll per Anruf einen „bewaffneten Raubüberfall“ in Salzburg bei einem Wettlokal gemeldet haben. Danach rückte umgehen die Spezialeinheit aus – doch den Einsatzkräften bot sich ein anderes Bild.
Ermittlungen laufen
Wie es heißt, gab es aber keinen Raubüberfall. Die Landespolizeidirektion Salzburg bestätigte gegenüber 5 Minuten den Einsatz, doch sind derzeit nähere Details zu dem Einsatz nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen.
Illegale Glücksspielautomaten
Was die Polizei aber stattdessen bemerkte waren mehrere illegale Glücksspielautomaten. In weiterer Folge schritt die Finanzpolizei ein. Das Wettlokal sei indes vom Amt für Betrugsbekämpfung geschlossen worden.