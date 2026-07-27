Raubüberfall: Frau von Männergruppe vom Rad geschlagen und verletzt

Am Samstag, dem 25. Juli 2026, gegen 21:00 Uhr, wurde eine Frau in Hohenems (Vorarlberg) im Bereich der Unterführung von der Graf-Kasper-Straße in Richtung Schweizerstraße (Schillerallee) Opfer eines Raubes.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Frau, die mit ihrem Fahrrad unterwegs war, unmittelbar nach der Unterführung von einer Gruppe aus drei bislang unbekannten Männern angegriffen. Einer der Täter schlug der Frau ins Gesicht, wodurch sie zu Sturz kam.

Handtasche und Schmuck weggenommen

Anschließend wurden ihr unter Androhung weiterer Gewalt ihre Handtasche sowie mehrere Schmuckstücke abgenommen. Darüber hinaus entwendeten die Täter das Fahrrad des Opfers und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung, teilt die Polizei mit.

Unbekannte Frau war in der Nähe

Während der Tat soll sich eine bislang unbekannte Frau in einiger Entfernung aufgehalten und das Geschehen beobachtet haben. Ob sie mit den Tätern in Verbindung stand oder eine unbeteiligte Zeugin ist, ist derzeit unklar, so die Beamten weiter. Sie verließ den Tatort ebenfalls in unbekannte Richtung.

Zeugenaufruf

Die Polizei ersucht Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den drei unbekannten Tätern oder der bislang unbekannten Zeugin machen können, sich bei der Polizeiinspektion Hohenems (Tel. +43 (0) 59 133 8142) zu melden. Insbesondere wird die bislang unbekannte Frau, die sich während der Tat im Bereich des Tatortes aufgehalten hat, gebeten, mit der Polizei Kontakt aufzunehmen.