Sturz von Segelboot: Suche nach vermisstem Österreicher in Kroatien

Seit gestern bereits wird ein Österreicher vermisst. Zuletzt war er auf einem Boot in Kroatien nahe der Insel Šolta. Die Suche wurde nun ausgeweitet.

Als die Einsatzkräfte alarmiert wurden, waren die Wetterverhältnisse schon herausfordernd. Ersten Informationen zufolge dürfte es sich um einen 46-jährigen Skipper handeln. Bislang brachte die Suche keinen Erfolg. Der Mann ist am Sonntag vom Katamaran aus ins Meer gestürzt. An Bord des Bootes befanden sich noch weitere Personen. Diese sollen noch versucht haben dem 46-Jährigen mit einem Seil zu helfen, doch er geriet aus deren Sichtfeld.

Bootsunglück löst Suche aus

Der Wellengang soll an diesem Tag sehr hoch und der Wind sehr stark gewesen sein. Das Unglück geschah, wie es heißt, als der Skipper im Zuge eines Wendemanövers bemerkte, wie sich ein Seil im Propeller verfing. Er stürzte ins Wasser.

Große Suchaktion nach Österreicher

Wie mehrere Medien berichten läuft seit gestern eine großangelegte Suchaktion nach dem Vermissten. Auch sind Rettungsboote der Behörden des Hafens, sowie der Wasserpolizei im Einsatz. Zudem wird die Suche auch aus der Luft von einem Flugzeug der Küstenwache unterstützt. Bis zum Abend hin war dann anstatt des Flugzeuges ein Hubschrauber des Verteidigungsministeriums vor Ort. Am Sonntagabend wurde die Suche unterbrochen.

Suche ging heute weiter

Sogleich um sechs Uhr heute früh setzten die Einsatzkräfte die Suche weiter fort. Von dem Mann fehlt bislang jede Spur, deshalb wurde auch der Suchradius ausgeweitet. Heute stehen wieder unzählige Kräfte im Einsatz, sowie auch ein Flugzeug der Küstenwache. Auch wurde ein PAN-PAN-Notruf an umliegende Schiffe ausgesandt.