Kriegsrelikte am Nussensee: Platzverbot nach Munitionsfund wieder aufgehoben

Nach dem Fund von Kriegsrelikten am ausgetrockneten Nussensee in Bad Ischl (Bezirk Gmunden) in Oberösterreich ist die Suche abgeschlossen. Das verhängte Platzverbot wurde am Montag aufgehoben.

Nach einem umfangreichen Einsatz des Entminungsdienstes des Österreichischen Bundesheeres und der Polizei konnte die Suche nach Kriegsrelikten am Nussensee in Bad Ischl abgeschlossen werden. Die Behörden hatten zuvor den gesamten Uferbereich sowie einen angrenzenden Wanderweg gesperrt. Am Montag, 27. Juli 2026, wurde zwischen 8.30 Uhr und 14 Uhr erneut nach möglichen Überresten aus dem Zweiten Weltkrieg gesucht. Dabei wurden noch geringe Mengen an Zündern, Granaten und Infanteriemunition gefunden. Nach Einschätzung des Entminungsdienstes bestand anschließend keine weitere akute Gefahr. Die Bezirkshauptmannschaft Gmunden hob das zuvor geltende Platzverbot mit 14.40 Uhr wieder auf. Mitarbeiter der Gemeinde Bad Ischl entfernten daraufhin die Absperrungen und Hinweistafeln.

Rund 200 Kilogramm Kriegsrelikte entdeckt

Auslöser für den Einsatz war der Fund von Kriegsrelikten durch einen 35-jährigen Mann aus dem Bezirk Gmunden am Abend des 25. Juli. Bei den ersten entdeckten Gegenständen handelte es sich um Zugzünder aus dem Zweiten Weltkrieg. Daraufhin wurde der Entminungsdienst verständigt und ein Platzverbot verhängt. Bei der ersten Räumung am 26. Juli stießen die Einsatzkräfte auf weitere verdächtige Gegenstände entlang des Ufers und vergrößerten den Suchbereich. Im Zuge der umfangreichen Arbeiten konnten schließlich etwa 200 Kilogramm Munitions-, Zünd- und Sprengmaterial sichergestellt werden. Darunter befanden sich auch zwei ein Kilogramm schwere TNT-Sprengsätze, die vom Entminungsdienst gesichert und anschließend abtransportiert wurden.

Sperre zum Schutz von Badegästen und Wanderern

Wegen der möglichen Gefahr für Besucher, Badegäste und Anrainer wurde die Sperre vorübergehend auf den gesamten Uferbereich sowie den Wanderweg rund um den Nussensee ausgeweitet. Nach Abschluss der weiteren Suchmaßnahmen und der fachlichen Einschätzung durch den Entminungsdienst konnte die Gefahrenlage nun aufgehoben werden. Der Bereich ist wieder zugänglich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.07.2026 um 18:09 Uhr aktualisiert