Tanken in Slowenien wird wieder günstiger: Das sind die neuen Preise

Gute Nachrichten für alle Tanktouristen aus Österreich: Ab Mitternacht werden Benzin und Diesel im Nachbarland wieder günstiger. Wir haben die neuen Spritpreise für euch.

Erst vergangene Woche hatte die slowenische Regierung die Spritpreise spürbar angehoben. Vor allem der Literpreis für Diesel hat mit einem Plus von 13,2 Cent kräftig angezogen. Doch nun folgt die Kehrtwende und es heißt Aufatmen für alle Österreicherinnen und Österreicher, die gerne zum Tanken ins Nachbarland fahren: Am Montag um Mitternacht werden die staatlich geregelten Treibstoffpreise wieder gesenkt.

Das sind die neuen Spritpreise

Diese Preise gelten ab Mitternacht an den slowenischen Tankstellen. Benzin verbilligt sich um 4,6 Cent auf 1,603 Euro pro Liter. Und auch Diesel wird wieder ein wenig günstiger: Der Literpreis sinkt um 2,7 Cent auf 1,828 Euro. Damit liegt das Preisniveau in Slowenien weiterhin unter jenem vieler Tankstellen in Österreich. Vor allem für Grenzpendler und Urlauber kann sich ein Tankstopp südlich der Grenze daher nach wie vor lohnen.

Treibstoffart Preis Vorwoche Slowenien Neuer Preis Slowenien Benzin 1,649 €/l 1,603 €/l Diesel 1,855 €/l 1,828 €/l

Staat legt Preise jede Woche fest

Anders als in Österreich werden die Kraftstoffpreise in Slowenien außer an Autobahntankstellen einmal pro Woche von der Regierung festgelegt. Somit gelten jeden Dienstag neue Preise an den slowenischen Zapfsäulen. Mit dieser Maßnahme sollen die Gewinnmargen der Tankstellen begrenzt und starke Preisschwankungen abgefedert werden. Im Juni kam es jedoch zu einer Änderung in Bezug auf die Gewinnspanne der Kraftstoffhändler: Die Regierung hat die maximale Profitmarge sowohl für Benzin als auch für Diesel auf 0,115 Euro pro Liter angehoben, wodurch die Händler wieder mehr an den Treibstoffen verdienen können.