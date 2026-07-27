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/ ©Fotomontage: Canva
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt eine Pensionistin, die in die Ferne schaut und eine Hand voll Geld.
Am 31. Juli 2026 werden die Pensionen für den Monat in Österreich überwiesen.
Österreich
27/07/2026
Am 31. Juli

Einen Tag „früher“: Juli-Pension kommt am Freitag auf alle Konten

Die Pension für den siebten Monat des Jahres wird in wenigen Tagen wieder vom Staat Millionen Berechtigten überwiesen. Wann sie kommt und was sich im Pensions-Bereich im Juli noch so getan hat, erfahrt ihr hier bei uns.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
2 Minuten Lesezeit(302 Wörter)
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Am 31. Juli 2026 ist es wieder so weit, die Pension wird mehr als zwei Millionen Menschen in Österreich überweisen oder per Baranweisung ausgezahlt. Für gewöhnlich kommt das Geld für Österreichs Pensionisten jeden Monat am 1. im Nachhinein. Dass das diesen Monat nicht der Fall ist, hat einen ganz einfachen Grund: Der 1. August ist ein Samstag. Da an Samstagen, Sonn- und Feiertagen keine Überweisungen stattfinden, wird in solchen Fällen der letzte reguläre Wochentag davor herangezogen. In dem Fall ist das eben Freitag, der 31. Juli. Wann die kommenden Pensions-Überweisungen so kommen werden, erfahrt ihr in der folgenden Infobox.

Wann die Pensionen in Österreich 2026 überwiesen werden/als Baranweisung kommen:

Juli 2026

  • Überweisung und Baranweisung am: 31. Juli 2026

August 2026

  • Überweisung und Baranweisung am: 1. September 2026

September 2026

  • Überweisung und Baranweisung am: 1. Oktober 2026

Oktober 2026

  • Überweisung und Baranweisung am: 30. Oktober 2026

November 2026

  • Überweisung und Baranweisung am: 1. Dezember 2026

Dezember 2026

  • Überweisung am: 31. Dezember 2026
  • Baranweisung am: 30. Dezember 2026

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Zwischen 1.000 und 1.500 Euro
Zwischen 1.500 und 2.000 Euro
Zwischen 2.000 und 2.500 Euro
Zwischen 2.500 und 3.000 Euro
Mehr als 3.000 Euro

5 Minuten-Nachforschungen zu Schwerarbeits- und Teilpension

In den vergangenen vier Wochen haben wir für euch bei den vielen Änderungen, die sich vor allem mit Jahresanfang ergeben haben, nachgeforscht und nachgebohrt. Vor allem betroffen hat das die Teilpension und die Schwerarbeitspension für alle Pflegekräfte. Wie 5 Minuten-Recherchen ergeben haben, ist in beiden Punkten jedenfalls noch Luft nach oben gegeben. Bei der Schwerarbeitspension im Pflegebereich hat sich im Vergleich zu den Vorjahren nur wenig geändert. Mehr dazu hier: Seit Jänner möglich: Kaum Pflegekräfte früher in Pension, Ministerium unbesorgt. Auch bei der Teilpension hält sich der Zulauf bisher in Grenzen. Das Ministerium ist gegenüber 5 Minuten allerdings noch nicht besorgt. Alles dazu könnt ihr auch hier nachlesen: 305 Österreicher gehen „Teilzeit“ in Pension.

Über 40.000 profitieren in Österreich von 13. Schweiz-Pension

Und unsere Recherchen haben uns auch über die Landesgrenzen hinaus geführt. In der Schweiz wird ab diesem Jahr nämlich eine 13. Pensionsauszahlung im Dezember gewährt. Das betrifft schließlich auch zehntausende Österreicher, wie es seitens der Zentralen Ausgleichsstelle (ZAS) exklusiv auf Nachfrage von 5 Minuten geheißen hat: Hunderte Euro aus der Schweiz: Über 40.000 Pensionisten bekommen Extra-Geld.

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