Einen Tag „früher“: Juli-Pension kommt am Freitag auf alle Konten

Die Pension für den siebten Monat des Jahres wird in wenigen Tagen wieder vom Staat Millionen Berechtigten überwiesen. Wann sie kommt und was sich im Pensions-Bereich im Juli noch so getan hat, erfahrt ihr hier bei uns.

Am 31. Juli 2026 ist es wieder so weit, die Pension wird mehr als zwei Millionen Menschen in Österreich überweisen oder per Baranweisung ausgezahlt. Für gewöhnlich kommt das Geld für Österreichs Pensionisten jeden Monat am 1. im Nachhinein. Dass das diesen Monat nicht der Fall ist, hat einen ganz einfachen Grund: Der 1. August ist ein Samstag. Da an Samstagen, Sonn- und Feiertagen keine Überweisungen stattfinden, wird in solchen Fällen der letzte reguläre Wochentag davor herangezogen. In dem Fall ist das eben Freitag, der 31. Juli. Wann die kommenden Pensions-Überweisungen so kommen werden, erfahrt ihr in der folgenden Infobox.

Wann die Pensionen in Österreich 2026 überwiesen werden/als Baranweisung kommen: Juli 2026 Überweisung und Baranweisung am: 31. Juli 2026 August 2026 Überweisung und Baranweisung am: 1. September 2026 September 2026 Überweisung und Baranweisung am: 1. Oktober 2026 Oktober 2026 Überweisung und Baranweisung am: 30. Oktober 2026 November 2026 Überweisung und Baranweisung am: 1. Dezember 2026 Dezember 2026 Überweisung am: 31. Dezember 2026

Baranweisung am: 30. Dezember 2026

Wie viel Pension bekommst du netto? Unter 1.000 Euro Zwischen 1.000 und 1.500 Euro Zwischen 1.500 und 2.000 Euro Zwischen 2.000 und 2.500 Euro Zwischen 2.500 und 3.000 Euro Mehr als 3.000 Euro Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

5 Minuten-Nachforschungen zu Schwerarbeits- und Teilpension

In den vergangenen vier Wochen haben wir für euch bei den vielen Änderungen, die sich vor allem mit Jahresanfang ergeben haben, nachgeforscht und nachgebohrt. Vor allem betroffen hat das die Teilpension und die Schwerarbeitspension für alle Pflegekräfte. Wie 5 Minuten-Recherchen ergeben haben, ist in beiden Punkten jedenfalls noch Luft nach oben gegeben. Bei der Schwerarbeitspension im Pflegebereich hat sich im Vergleich zu den Vorjahren nur wenig geändert. Mehr dazu hier: Seit Jänner möglich: Kaum Pflegekräfte früher in Pension, Ministerium unbesorgt. Auch bei der Teilpension hält sich der Zulauf bisher in Grenzen. Das Ministerium ist gegenüber 5 Minuten allerdings noch nicht besorgt. Alles dazu könnt ihr auch hier nachlesen: 305 Österreicher gehen „Teilzeit“ in Pension.

Über 40.000 profitieren in Österreich von 13. Schweiz-Pension

Und unsere Recherchen haben uns auch über die Landesgrenzen hinaus geführt. In der Schweiz wird ab diesem Jahr nämlich eine 13. Pensionsauszahlung im Dezember gewährt. Das betrifft schließlich auch zehntausende Österreicher, wie es seitens der Zentralen Ausgleichsstelle (ZAS) exklusiv auf Nachfrage von 5 Minuten geheißen hat: Hunderte Euro aus der Schweiz: Über 40.000 Pensionisten bekommen Extra-Geld.