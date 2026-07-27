1,9 Millionen Euro: Lotto-Doppeljackpot wartet am Mittwoch

Lotto-Spieler dürfen sich auf Mittwoch freuen: Weil am Sonntag niemand den Sechser knackte, wächst der Jackpot auf 1,9 Millionen Euro. Doch das ist nicht der einzige Jackpot, der wartet.

Bei der nächsten Lotto-Ziehung geht es um einen Doppeljackpot mit 1,9 Millionen Euro

Bei der nächsten Lotto-Ziehung geht es um einen Doppeljackpot mit 1,9 Millionen Euro

Der große Gewinn ist am Sonntag ausgeblieben und darüber können sich alle Lotto-Spieler am Mittwoch (29. Juli) freuen. Weil niemand einen Sechser erzielt hat, wächst der Jackpot weiter an. Bei der Ziehung am Mittwoch geht es nun um satte 1,9 Millionen Euro. Doch das ist nicht der einzige Jackpot, der wartet.

Niemand knackte die richtigen Lotto-Zahlen

Obwohl bei der Sonntagsziehung gleich fünf der sechs gezogenen Zahlen sogenannte Geburtstagszahlen zwischen 1 und 31 waren, blieb der ganz große Gewinn aus. Weder mit einem händisch ausgefüllten Tippschein noch mit einem Quicktipp gelang ein Lotto-Sechser. Damit kommt es am Mittwoch zu einem Doppeljackpot. Es liegen 1,9 Millionen Euro im Topf.

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Doppeljackpot auch beim Fünfer mit Zusatzzahl

Nicht nur der Sechser blieb am Sonntag aus. Auch ein Fünfer mit Zusatzzahl wurde zum zweiten Mal in Folge nicht erzielt. Dadurch wartet auch hier ein Doppeljackpot: Wer am Mittwoch fünf Richtige plus Zusatzzahl tippt, kann sich über rund 230.000 Euro freuen.

Dritter Jackpot beim Joker

Auch beim Joker tippte am Sonntag niemand die richtige Zahl. Mit einem angekreuzten „Ja“ zum Joker und der passenden Zahlenkombination geht es bei der nächsten Ziehung daher um einen Jackpot von 300.000 Euro.

Steirer räumt bei LottoPlus über 93.000 Euro ab

Bei LottoPlus gab es bei der ersten Ziehung am Sonntag ebenfalls keinen Sechser. Deshalb wurde die Gewinnsumme auf die insgesamt 40 Gewinner mit fünf Richtigen aufgeteilt. Jeder von ihnen erhält etwas mehr als 3.200 Euro. In der zweiten LottoPlus-Ziehung gab es hingegen einen Solo-Sechser, der per Quicktipp gespielt wurde. Der Gewinn von mehr als 93.000 Euro geht in die Steiermark. Bei der nächsten LottoPlus-Ziehung am Mittwoch warten auf die beiden möglichen Sechser jeweils 100.000 Euro.