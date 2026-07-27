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Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Gänseblümchen.
Der Dienstag wird strahlend sonnig mit Höchstwerten bis zu 32 Grad.
Österreich
27/07/2026
Wetterprognose

Dienstag: Sonne pur und bis zu 32 Grad in Österreich

In ganz Österreich ist es am Dienstag meist strahlend sonnig und nur wenige Wolken zeigen sich am Himmel.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(65 Wörter)
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„Am späteren Nachmittag gibt es vor allem im Bergland sowie ganz im Süden und Osten ein paar Quellwolken, es bleibt aber meist trocken. Der Wind kommt schwach bis mäßig aus variablen Richtungen“, wissen die Meteorologen der Geosphere Austria. Die Frühtemperaturen liegen bei neun bis 19 Grad und die Tageshöchsttemperaturen bei 27 bis 32 Grad.

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