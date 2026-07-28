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Bild auf 5min.at zeigt einen Paragleiter.
Ein 18-Jähriger wurde in Greifenburg bei einem Paragleitunfall schwer verletzt.
Greifenburg
28/07/2026
Schwer verletzt

150-Meter-Absturz: Drama um jungen Paragleiter (18) in Kärnten

Am Montagnachmittag kam es in Greifenburg zu einem Paragleitunfall. Ein junger Mann wurde dabei schwer verletzt.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(167 Wörter)
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Am 27. Juli 2026 gegen 15 Uhr startete ein 18-jähriger Niederländer mit seinem Paragleiter von einem behördlich genehmigten Startplatz in der Gemeinde Greifenburg, Bezirk Spittal an der Drau, zu einem Freizeitflug. Dann geschah das Unglück.

18-Jähriger stürzte rund 150 Meter ab

Nach einer Flugzeit von etwa vier bis fünf Minuten klappte der Paragleitschirm aus bislang unbekannter Ursache zusammen. Der Pilot verlor dadurch in einer Abwärtsspirale rasch an Höhe. Der ausgelöste Rettungsschirm konnte sich aufgrund der Drehbewegung nicht entfalten, wodurch der 18-Jährige aus einer Höhe von etwa 150 bis 200 Metern auf ein Feld im Bereich des Greifenburger Badesees abstürzte.

Hubschrauber im Einsatz

Ein 48-jähriger Mann, ebenfalls aus den Niederlanden, der den Unfall beobachtet hatte, setzte umgehend den Notruf ab und leitete damit die Rettungskette ein. Der 18-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz und das Team des Rettungshubschraubers C7 wurde er in das LKH Villach geflogen.

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